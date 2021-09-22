Житель Дагестана осужден по делу о присяге ИГ*

22 сентября 2021, 13:19

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Дагестана Шамиля Абдулмеджидова, признав его виновным в принесении присяги ИГ*. Абдулмеджидов не признал вину.

Житель Дагестана Шамиль Абдулмеджидов обвинялся в участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК России).

"Установлено, что в период отбытия уголовного наказания в исправительном учреждении в Ставропольском крае подсудимый в январе 2020 года принес присягу на верность лидеру запрещенной международной террористической организации "Исламское государство", которую записал на мобильный телефон и переслал соответствующий аудиофайл лицу из этой организации" - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Подсудимый был признан виновным. По совокупности настоящего приговора и приговора Кировского районного суда города Махачкалы (ранее Абдулмеджидов был осужден по статье о краже) ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 1 месяц в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет и 6 месяцев в тюрьме. Абдулмеджидов не признал вину, сообщили в пресс-службе.

Часть 2 статьи 205.5 УК РФ предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде. Комментариями Шамиля Абдулмеджидова или его официальных представителей относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Уголовное дело в отношении Шамиля Адбулмеджидова поступило в суд 17 декабря 2020 года, состоялись 15 заседаний, приговор вынесен сегодня, следует из картотеки на сайте Южного окружного военного суда.

Это не первое дело об участии в "Исламском государстве"* заключенных в Ставропольском крае. В апреле военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам заключенных ставропольской колонии Алексея Алимова и Михаила Анисимова, признав их участниками террористической организации "Исламское государство"*. В июле военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам колонии жителя Ставропольского края Майкла Лабазанова, признав его виновным в причастности к террористической организации и вербовке туда заключенных.

"Кавказский узел" публикует новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - организация, признанная террористической и запрещенная в России решением суда.