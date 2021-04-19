19 апреля 2021, 20:32

Двое заключенных ставропольской колонии осуждены за участие в ИГ*

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам двоих заключенных ставропольской колонии, признав их участниками террористической организации "Исламское государство"*.

По версии обвинения, в августе 2020 года 43-летний житель Астраханской области Алексей Алимов, находясь в исправительной колонии номер 11 УФСИН России по Ставропольскому краю, принес присягу руководителю запрещенной в России судом международной террористической организации «Исламское государство», заведомо зная о признании её террористической. Записав присягу на диктофон мобильного телефона, 19 августа 2020 года Алимов отправил это аудиосообщение через мобильное приложение Telegram иному лицу для последующей передачи руководителю вышеуказанной террористической организации.

То же самое в той же колонии сделал и 26-летний житель Ставропольского края Михаил Анисимов, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» представитель пресс-службы Южного окружного военного суда.

Следователи инкриминировали Алимову и Анисимову часть 2 статьи 205.5 УК России, наказание по которой предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы. Алимов приговорен к 20 годам в колонии особого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а Анисимов - к 13 годам особого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. И Алимов, и Анисимов признали вину, сообщили в суде.

Комментариями защиты Алексея Алимова и Михаила Анисимова относительно версии следствия и вынесенных им приговоров «Кавказский узел» пока не располагает.

Уголовные дела в отношении Алимова и Анисимова поступили в суд 31 марта, следует из картотеки на сайте Южного окружного военного суда.

В Сирии и Ираке на стороне "Исламского государства"* воюют в том числе боевики с Северного и Южного Кавказа. Как и в каком количестве они туда попадают и как присягнувшие ИГ* группировки действуют на самом Кавказе, описано в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Житель Карачаево-Черкесии получил 18 лет за связи с ИГ*", "Выходцы с Южного Кавказа задержаны в Подмосковье по подозрению в причастности к террористам", "Двое жителей Волгоградской области осуждены за финансирование терроризма".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

19 апреля 2021, 21:05

  • Мурад Манапов обжаловал свой арест

    Заместитель координатора штаба Алексея Навального в Дагестане Мурад Манапов в апелляционной жалобе указал, что считает свои задержание и арест незаконными. Суд в Махачкале не учел доводы активиста, указал адвокат.

19 апреля 2021, 20:35

19 апреля 2021, 20:10

19 апреля 2021, 19:56

  • Водители Соткского рудника объявили забастовку

    Сотрудники Соткского рудника заблокировали автомобильную и железную дорогу, требуя фиксированной зарплаты и погашения долгов. Компания GeoProMining Gold назвала жалобы рабочих на невыплату зарплаты необоснованными и пригрозила отправить весь коллектив в неоплачиваемый отпуск.

19 апреля 2021, 19:29

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи