Двое заключенных ставропольской колонии осуждены за участие в ИГ*

19 апреля 2021, 20:32

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам двоих заключенных ставропольской колонии, признав их участниками террористической организации "Исламское государство"*.

По версии обвинения, в августе 2020 года 43-летний житель Астраханской области Алексей Алимов, находясь в исправительной колонии номер 11 УФСИН России по Ставропольскому краю, принес присягу руководителю запрещенной в России судом международной террористической организации «Исламское государство», заведомо зная о признании её террористической. Записав присягу на диктофон мобильного телефона, 19 августа 2020 года Алимов отправил это аудиосообщение через мобильное приложение Telegram иному лицу для последующей передачи руководителю вышеуказанной террористической организации.

То же самое в той же колонии сделал и 26-летний житель Ставропольского края Михаил Анисимов, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» представитель пресс-службы Южного окружного военного суда.

Следователи инкриминировали Алимову и Анисимову часть 2 статьи 205.5 УК России, наказание по которой предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы. Алимов приговорен к 20 годам в колонии особого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а Анисимов - к 13 годам особого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. И Алимов, и Анисимов признали вину, сообщили в суде.

Комментариями защиты Алексея Алимова и Михаила Анисимова относительно версии следствия и вынесенных им приговоров «Кавказский узел» пока не располагает.

Уголовные дела в отношении Алимова и Анисимова поступили в суд 31 марта, следует из картотеки на сайте Южного окружного военного суда.

В Сирии и Ираке на стороне "Исламского государства"* воюют в том числе боевики с Северного и Южного Кавказа. Как и в каком количестве они туда попадают и как присягнувшие ИГ* группировки действуют на самом Кавказе, описано в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.