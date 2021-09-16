Волгоградские политологи назвали непубличными кандидатов в Госдуму от оппозиции

16 сентября 2021, 17:49

Из четырех волгоградских кандидатов в депутаты Госдумы, предложенных "Умным голосованием", лишь один известен избирателям, так как работает в областной думе, а имена остальных не на слуху, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", в Волгоградской области за места в Госдуме от четырех одномандатных округов борются 34 кандидата от 11 партий - "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", "Партия роста", КПРФ, "Новые люди", "Партия пенсионеров", Российская экологическая партия "Зеленые", "Яблоко", "Гражданская платформа", "Родина". Из четырех действующих депутатов Госдумы в гонке участвует лишь один - "единоросс" Владимир Плотников. Активную агитацию ведет только партия власти, ни в одном одномандатном округе в регионе нет острой предвыборной борьбы, констатировали 14 сентября политологи.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в Волгоградской области одновременно с выборами и довыборами депутатов различных уровней, выборами глав сельских поселений. Голосование растянется на три дня — 17, 18 и 19 сентября, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

Сервис "Умное голосование" по состоянию на 17.45 мск указывает имена четырех кандидатов в Госдуму от Волгоградской области, из них три кандидата от КПРФ: Светлана Светличная (81-й избирательный округ), Валерий Могильный (83-й избирательный округ) и Денис Усков (84-й избирательный округ), а также кандидат от партии "Справедливая Россия", зампредседателя облдумы Дмитрий Калашников (82-й избирательный округ).

Этих кандидатов нельзя назвать оппозиционерами, и никаких проблем с выдвижением в Госдуму у них не возникло, сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" политолог Александр Сайгин.

Суть проекта "Умное голосование", запущенного командой Алексея Навального в 2018 году, заключается в поддержке беспартийных кандидатов и кандидатов, не связанных с партией власти.

По его словам, Светличная и Усков неизвестны своей политической деятельностью. "Усков какое-то время около [бывшего депутата Госдумы Николая] Паршина крутился, на этом все. А Светличная вообще неизвестно кто. Могильный известен какой-то своей оппозиционностью в 2013 году, с тех пор он там не отсвечивал. Раньше он очень активно поддерживал КПРФ, был их спонсором... Надо отдать ему должное – несмотря на то, что он бизнесмен, КПРФ он не покидает, даже что-то старается делать, на мероприятия ходит", - отметил Сайгин.

Дмитрий Калашников, по мнению политолога, - "максимально системный человек". "Который ничего не делает не посоветовавшись. Никогда без согласования с областной администрацией он ничего такого оппозиционного делать не будет. Он слишком интеллигентен для того, чтобы быть оппозиционером и очень системен. Никто из них по факту не является оппозиционером", - сказал Александр Сайгин.

Кандидат от "Единой России" Владимир Плотников, по словам Сайгина, "известен тем, что он 30 лет во власти", а кандидат от партии "Единая Россия", действующий депутат областной думы Олег Савченко был одним из учредителей реготделения "Единой России", когда "Единая Россия" была оппозиционной партией в Волгоградской области.

"В 2016 году у него очень сильно портились отношения с "Единой Россией". Он не стал кандидатом на праймериз и даже пытался выдвигаться от "Партии пенсионеров", которая была системой наказана за то, что попыталась аккумулировать в себе тех, кого выгнали с праймериз "Единой России" и кому просто никаких мест не доставалось. [Первый зампредседателя Волгоградской гордумы Андрей] Гимбатов – это молодая поросль, условно "наследный принц", второе поколение, насколько я помню, папа его (Петр Гимбатов) более известен, чем он сам. Но потихоньку он стал строить карьеру. Стал зампредом гордумы. Тут неожиданно ему выпал счастливый билет стать кандидатом по Красноармейскому округу. Этот билет должен был бы достаться Савченко, который там ходил в 2016 году. Но я так понимаю, что ситуация сложилась так, что нелюбовь губернатора к [депутату Госдумы Ирине] Гусевой пересилила, и Савченко был отправлен в Волжский, к которому он уже давно никакого отношения не имеет", - рассказал Александр Сайгин.

Политолог подчеркнул, что "ярких кандидатов нет". "В современной политике ярких кандидатов больше не будет. Если раньше в качестве кандидатов выдвигали директоров крупных заводов, глав районов, каких-то громких общественников, то сейчас нет такого явления, как крупный массовый завод, главы районов сейчас - это серая тень при губернаторе, и сейчас нет больших общественных организаций... Единственные яркие кандидаты - это поколение политиков, которые успели вырасти за 20 лет, либо это блогеры или звезды эстрады", - сказал он.

Из предложенных "Умным голосованием" кандидатов известен сейчас только Калашников, считает и политолог Александр Стризое. "Остальные неизвестны. Даже если они известны, то только узкому кругу своих сторонников... Калашников был широко известен как депутат областной думы, как человек, постоянно работающий с избирателями", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В свою очередь, "единоросс" Владимир Плотников "в своем округе достаточно хорошо известен", сказал Стризое. "Другое дело, что он возрастной (немолодой. – Прим. "Кавказского узла") кандидат, я думаю, это его последняя кампания. Но известность у него достаточно хорошая", - пояснил политолог.

"Единоросс" Олег Савченко также "человек, известный в политике", добавил Стризое. "Он выдвигался и на пост волгоградского губернатора, и участвовал в других избирательных кампаниях. Он вкладывает деньги в регион, правда, сейчас уже не в Волгоградскую, а в Астраханскую область. Но память, инерция у него сохранена и является основой его влияния. Что касается Гимбатова, то это человек малоизвестный", - сказал он.

Александр Стризое добавил, что не слышал, чтобы у кандидатов, предложенных "Умным голосованием", были проблемы с выдвижением. "Проблема "Умного голосования" в том, что, кроме Калашникова, там никто не известен", - пояснил политолог.

Журналист Елена Шаркова также считает, что предложенных "Умным голосованием" кандидатов нельзя назвать оппозиционными. "Если, конечно, не считать тот факт, что они принадлежат якобы к оппозиционным партиям... Калашников, кстати, единственный известный кандидат, потому что он действующий депутат. Он очень активен в сети. У остальных даже фамилии не на слуху. Какие-то серьезных проблем с выдвижением у них не было", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, "самый яркий" кандидат от "единороссов" – это Алексей Волоцков. "У него достаточно длинная политическая биография. Он начал с "Молодой гвардии Единой России". Он очень активный человек, постоянно проявляет политическую активность в течение многих лет и стал молодым профессиональным политиком. У него большой политический опыт, несмотря на молодой возраст. Он активно освещает свою политическую и частную жизнь в сети. Но главное – я общаюсь с некоторыми его избирателями, которые живут в Краснооктябрьском районе. Они о нем говорят только хорошее", - отметила она.

К заметным политикам Елена Шаркова отнесла и "единоросса" Олега Савченко. "Но его благостную картину, что он предприниматель, промышленник, человек с большим политическим опытом, давно работал в Госдуме, теперь в облдуме, сильно портит тот факт, что на этапе выдвижения он серьезно сошелся в бою с традиционным кандидатом из Заволжского округа, депутатом Госдумы Ириной Гусевой. Это было серьезное столкновение. На этапе праймериз и выдвижения Гусева предъявляла указания, которые приходили сверху для того, чтобы голосовали за Савченко, они приходили из административных органов. Были факты срыва ее агитационной продукции, ей не предоставляли место для предвыборной агитации, плакатов и билбордов. У нее были проблемы... Таким образом, Гусева была практически выжата с округа", - сказала она, добавив, что "остальных кандидатов в активном деле не видела".

Новости о выборах в Волгоградской области и других регионах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".