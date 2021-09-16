Сельчане перекрыли трассу Сотк – Варденис

16 сентября 2021, 11:28

Жители сел Гегаркуникской области заблокировали сегодня дорогу Сотк – Варденис, требуя отменить решение об объединении общины Гегамасар с Варденисом. Они опасаются, что укрупнение общины приведет к оттоку населения из приграничной зоны.

Жители общины Гегамасар в Гегаркуникской области 16 сентября перекрыли дорогу Сотк – Варденис с требованием отменить укрупнение общины.

Полиция попыталась задержать одного из них, что привело к стычкам с участниками акции протеста. Между протестующими и полицейскими произошла потасовка. Сельчане заблокировали своими машинами дорогу, один из автомобилей силовики вытолкнули с трассы, передал News.am.

В акции протеста приняли участие несколько десятков сельчан. В общину Гегамасар входят 18 сел, власти его намерены присоединить к Варденису. Все 18 сел Гегамасара приграничные, и, по мнению жителей общины, именно они защищают рубежи страны. А власти, объединив общину с Варденисом, тем самым пытаются стимулировать переезд жителей приграничных сел в этот город, считает староста общины Акоп Аветян, слова которого сегодня привел "Sputnik Армения".

Блокирование дороги – единственный способ привлечь внимание властей, так как они не считаются с мнением жителей, добавил он.

Напомним, что на границе Гегаркуникской области Армении и Азербайджана регулярно происходят вооруженные инциденты. Конфликт в этом месте азербайджано-армянской границы возник в середине мая. Ереван утверждает, что азербайджанские военные проникли на армянскую территорию и закрепились там. Баку настаивает, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов.

Жители приграничных общин Армении неоднократно жаловались на то, что близость азербайджанских войск и отсутствие гарантий безопасности не позволяют обработать и засеять поля, пасти скот на пастбищах. Подробнее о позициях сторон и о том, что говорят советские карты, – в составленной "Кавказским узлом" справке "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".