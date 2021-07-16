Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе с Нахичеванью

16 июля 2021, 12:27

Азербайджанские военные вели стрельбу в направлении армянских позиций на границе Нахичеванской автономной республики и Араратской области, заявило министерство обороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан систематически обмениваются обвинениями в обстрелах на совместной границе. По данным Минобороны Армении, 14 июля на ерасхском участке границы в результате обстрела с азербайджанской стороны погиб солдат. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило о ранении своего военного.

Село Ерасх расположено на окраине Араратской области Армении, которая граничит с Садаракским районом азербайджанского анклава - Нахичеванской автономной республики. Поблизости от Ерасха проходит автомагистраль Ереван - Степанакерт, следует из информации на сервисе "Яндекс. Карты".

Сегодня около 11.00 (10.00 мск) азербайджанские военные вновь открыли огонь в направлении Ерасха, где дислоцируются армянские военные, заявило Минобороны Армении. "Армянские подразделения прибегли к ответным действиям. Жертв и раненых с армянской стороны нет", - перевел сообщение ведомства корреспондент "Кавказского узла".

На сайте Минобороны Азербайджана, по состоянию на 12.26 мск 16 июля, не появилось информации о вооруженных инцидентах на границе Армении с Нахичеванской автономной республикой.

Осенью 2020 года армянские и азербайджанские войска вели полномасштабные бои в Нагорном Карабахе, по результатам которых под контроль Баку перешли две трети территории, подконтрольной непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Подробнее об этом обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Следствием изменения расстановки сил в регионе стал пограничный армяно-азербайджанский конфликт, который продолжается с середины мая. Материалы о ходе пограничного конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Ереван и Баку делят границы", а новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" - на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".