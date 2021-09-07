Астраханцы пожаловались на трудности из-за отсутствия переправы через реку

07 сентября 2021, 11:51

В астраханском микрорайоне "Десятка" более полугода нет моста через реку, из-за чего люди вынуждены добираться в центр города в объезд, а время приезда скорой помощи в микрорайон увеличилось, рассказали местные жители. Новый мост планируется построить до конца ноября, заверили в мэрии.

Жители Трусовского района назвали затянутым строительство нового моста

30 августа жители Астрахани пожаловались в соцсети Instagram на отсутствие переправы через реку Серебряная Воложка в микрорайон "Десятка". "Течение жизни астраханцев, проживающих вдоль берега реки Серебряная Воложка полгода назад было прервано. Понтонный мост, соединяющий два микрорайона, приказал долго жить. Люди полгода вынуждены ездить с одного берега на другой на маршрутках, тратя деньги и время. От этого неудобства особенно страдают пенсионеры, привыкшие по несколько раз в день пересекать мутные воды протоки с красивым названием. Школьники и их родители надеялись, что к новому учебному году мост будет восстановлен, но, увы, их единственным спасением вновь будут переполненные маршрутки", – сказано в описании к публикации.

Корреспондент "Кавказского узла" опросил некоторых жителей микрорайона. Проезд из Трусовского района в центр Астрахани занимает много времени, пожаловалась жительница многоквартирного дома на улице Николая Ветошникова Екатерина Хромова. "Я раньше ездила по понтонному мосту. Он от моего дома находится в 200 метрах. На дорогу уходило минут 40. А сейчас нужно через весь остров добираться по улице Коломенской. Да еще три пересадки делать, вместо двух, как раньше. Время проезда до работы в два раза увеличилось, и маршрутки все переполнены", – сказала Хромова корреспонденту "Кавказского узла".

Соседка Хромовой пенсионерка Антонина Игумнова также пожаловалась на трудности проезда в центр города. "У меня там [в центре Астрахани] внуки живут. Я часто езжу на обследование к онкологу. Полгода назад мост [понтонный] убрали. И вот проблемы начались. Как надо куда ехать, так пытка прямо. В маршрутках людей полно, все ругаются. С мостом, конечно, разгрузили бы этот пассажирский поток", – сказала пенсионерка корреспонденту "Кавказского узла".

Антонина Игумнова добавила, что появилась и проблема со сроками прибытия скорой помощи. "К соседке "скорая" четыре часа ехала на прошлой неделе. Не было раньше такого", – возмутилась пенсионерка.

По словам Игумновой, несколько раз она и ее подруги звонили в мэрию, "просили мост вернуть". Письменных обращений они не отправляли. Чиновница пообещала, что проблема "скоро будет решена". "Да уж месяца три прошло [после звонка в мэрию]. И не вижу пока, что мост строят", – сказала Антонина Игумнова.

Из-за отсутствия переправы через реку образовываются пробки на дорогах, отметил водитель Сергей Лисичкин. "В нашем микрорайоне ["Десятка"] проживает не менее 10 тысяч человек. Еще с пять тысяч [человек] приезжают сюда на работу и к родственникам, детей в школу [№54] и в детский сад [№90] привозят. Вы представляете, какой пассажирский поток тут в часы пик", – сказал Лисичкин корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, он водитель с 20-летним стажем и занимается доставкой грузов в магазины. Привозит товары также и в микрорайон "Десятка". "Этот остров [микрорайона "Десятка"] большой: три километра в длину, один – в ширину. Тут много магазинов, кафе, столовых. Понтонный мост на Бутлерова выходит на середину острова – очень удобно для перевозок. А мост на Коломенской выходит на его северную оконечность. Если в парк 20-летия Октября ехать – так весь остров нужно пересечь. Да еще и пробки бывают", – отметил Лисичкин.

Несмотря на то, что понтонный мост отсутствует полгода работы по строительству нового моста начались недавно, рассказал житель улицы Водников Евгений Строполов. "Долго нам мост [понтонный] обещали. Полгода как. Но я вчера к берегу подходил, там начались уже работы. Видел сегодня утром, что одну секцию [понтонного моста] на воду спустили. Говорят [строители], что испытания проводят. А раньше я там никаких работ не видел", – сказал Строполов корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один местный житель Евгений рассказал, что он студент колледжа и что каждый день вынужден, минуя весь остров, добираться к месту учебы через мост на улице Коломенской. "Полгода мучаюсь. Мама звонила в администрацию [Трусовского] района, спрашивала, когда мост установят. Ей там сначала говорили, что в октябре. Сейчас говорят, что в ноябре сделают. Люди тут [на острове] живут, конечно, не изолированно. Но появились трудности с проездом в другие районы города", – сообщил Евгений корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что его родители обратились с просьбой о помощи в региональное отделение партии "Коммунисты России". "Они обещали помочь", – сказал молодой человек.

Приведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения жителей Трусовского района.

Власти назвали сроки строительства новой переправы

Единичные обращения от жителей микрорайона "Десятка" в реготделение партии "Коммунисты России" действительно поступали, подтвердил секретарь КРК реготделения партии Олег Кравченко. "Мы, конечно, отреагировали на них, взяли на контроль. Мы крик о помощи послали (обращение в мэрию, ответ пока не получили – прим. "Кавказского узла"). А люди сами активность не проявляют. Для большего эффекта нужны массовые обращения. А их тут нет. Например, прокуратура хорошо реагирует на массовые обращения", – отметил Кравченко корреспонденту "Кавказского узла".

Управление по капитальному строительству администрации Астрахани "неоднократно отправляло в адрес специализированных организаций запросы о предоставлении коммерческих предложений для формирования начальной (максимальной) цены контракта", сообщил начальник управления Евгений Макеев. "Однако к установленным в запросах срокам необходимое количество предложений не поступило", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, лишь в июле в управление поступило четыре коммерческих предложения по объекту "Постановка и установка временного пешеходного наплавного моста через пр.Серебряная Воложка в створе пер.Бутлерова города Астрахани". 21 июля мэрия Астрахани ввела режим ЧС в месте восстановления моста в Трусовском районе "до окончания неотложных работ по объекту" (распоряжение администрации Астрахани №1244-р), добавил Макеев.

30 июля управление по капитальному строительству, как заказчик, заключило муниципальный контракт №81 на поставку и установку временного пешеходного наплавного моста через пр.Серебряная Воложка с поставщиком ООО "КОМЭКО". Стоимость контракта – 42 млн 990 тысяч рублей. Срок окончания работ и введение моста в эксплуатацию – 27 ноября, пояснил Евгений Макеев. "Дополнительно сообщаем, что управление не обладает сведениями о количестве жителей Трусовского района города Астрахани, нуждающихся во временном пешеходном наплывном мосте через пр.Серебряная Воложка в створе пер.Бутлерова", – сказал он.

"Кавказский узел" также писал, что жители села Килинчи близ Астрахани 22 февраля пожаловались, что после поломки парома вынуждены, рискуя жизнью, переходить по льду реку, чтобы выйти к автобусной остановке. Пользователи Instagram потребовали от властей решить проблему с переправой.