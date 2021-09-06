Активисты в Сочи добились расследования аферы с квартирой пенсионерки

06 сентября 2021, 04:03

Квартира одинокой пенсионерки Надежды Власенко была трижды продана без ее ведома. Члены общественного движения "За Сочи" считают, что речь идет о мошенничестве с квартирой. Прокурор Сочи подал иск о защите прав пенсионерки после жалоб активистов.

Сообщение о проблемах, с которыми столкнулась одинокая пожилая женщина Надежда Власенко, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 26 августа. "У нее пропали документы <...> и ее квартира была неоднократно продана", - написала автор сообщения, которая сообщила, что по поводу квартиры идет судебное разбирательство, она находится под арестом. "Но, как недавно было установлено, квартира вскрыта, и там идет ремонт. Все личные вещи бабушки выкинуты. Сама бабушка находится в больнице, и забирать ее некуда", - утверждает автор. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Чиновники мэрии Сочи 6 сентября планируют разместить обездвиженную местную жительницу Надежду Власенко в ГБУЗ "Участковая больница №3 города Сочи", где находится отделение сестринского ухода, рассказал 5 сентября корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления социальной политики администрации города Сочи Александр Митников.

При этом прокурор Роман Ведерников подал иск в суд в защиту Надежды Власенко. "Поводом для подачи иска стало обращение лидеров общественного движения "За Сочи" Елены Негоруца и ее заместителя Елены Сенцовой "о нарушении жилищных прав Надежды Власенко", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" дежурный в прокуратуре Сочи.

"Заявление прокурора в интересах пожилой Надежды Власенко получено, и оно будет рассмотрено 14 сентября", - в свою очередь сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы суда Центрального района Сочи.

В иске в защиту женщины (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") прокурор требует признать все три сделки по перепродаже квартиры Власенко с 2018 года вместе с ней недействительными и вернуть жилье пенсионерке.

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с автором сообщения Татьяной Курило, которая рассказала, что волонтерам еще в 2018 году Надежда Власенко рассказала, что купила в 2011 году квартиру в малосемейке по улице Чебрикова. На следующий год в доме произошел пожар на пятом этаже.

Пожар в многоквартирном доме 40 по улице Чебрикова произошел ночью 8 декабря 2012 года. Жильцов эвакуировали и разместили в санаториях и отелях.

Дом был отремонтирован, однако его облюбовали наркоманы, которые неоднократно вламывались к квартиру одинокой женщины. "Женщина физически и психически была надломлена. В таком состоянии ее и встретили неравнодушные представители общественности в 2018 году на улице у ее дома. Выслушали историю и принялись писать во все инстанции, откуда длительное время приходили отписки", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" волонтер Евгения Малышенко.

Волонтер Елена Сенцова рассказала, что члены общественного движения "За Сочи" уже три года добиваются того, чтобы в доме 40 по улице Чебрикова был наведен порядок, и возбуждения уголовного дела по факту мошенничества с квартирой пенсионерки. Она показала корреспонденту "Кавказского узла" пачку заявлений и сообщила, что единственное, чего удалось пока добиться, это рассмотрения дела в суде по иску прокуратуры о возврате квартиры Надежде Власенко.

Иск прокурора подан к трем гражданкам. В нем указано, что квартира была куплена Надеждой Власенко 27 января 2011 года. Затем документы на эту квартиру в течение двух месяцев 2018 года - 10 июля, 17 августа и 14 сентября - были зарегистрированы на трех разных людей.

"Как следует из протокола допроса Власенко Н.М., с момента регистрации права собственности в 2011 году на квартиру № 112 по улице Чебрикова, дом 40, города Сочи она квартиру "никому не продавала, денежные средства за покупку не получала", - говорится в иске.

При этом отмечается, что подписи в договоре купли-продажи от 19 июня 2018 года выполнены Власенко. При этом отмечается, что, согласно выводам "заключения комиссии экспертов от 13.01.2020 № 6 первичной амбулаторной судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы следует, что Власенко Н.М. страдает и, с большей долей вероятности, страдала ранее, на момент заключения договора хроническим психическим заболеванием в форме выраженного органического расстройства личности".

"Вряд ли человек осознанно продал бы свое единственное жилье за половину суммы за которую покупал, чтобы остаться на улице", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца.

Корреспондент "Кавказского узла" связалась со всеми покупательницами квартиры Власенко. По словам первой покупательницы, с Власенко был уговор, что из квартиры ее не выпишут.

Вторая покупательница заверила корреспондента "Кавказского узла", что ей квартиру продали без Власенко. "Когда они продавали мне квартиру, то они принесли справку, что квартира "чистая", и в ней никто не проживает. Я жертва мошенников. Дело в суде. Меня таскали по прокуратурам. Я неоднократно давала показания", - сказала она.

Что касается третьей покупательницы, то корреспонденту "Кавказского узла" она также сказала, что при покупке квартиры ее обманули. "Я - без жилья, у меня маленький ребенок. Когда я узнала, что в квартире живет женщина, то я не стала туда вселяться. Уже три года жду… Квартиру я не вскрывала", - сказала она.

Представители общественности не верят в версию покупательниц о том, что их обманули. "Квартира женщине не возвращена. Она сама в больнице <...> потеряла подвижность, хотя до ПНД, куда была госпитализирована летом, двигалась прекрасно и пришла туда сама на своих ногах. Теперь ее катают на каталке, и самостоятельно стоять она не может. Для нее будет сейчас двойным стрессом вернуться в пустую комнату. Грабители выбросили все. Не оставили даже фотографии. Словно за 76 лет она только родилась. Пока будут идти суды, естественно, хорошим вариантом будет помещение ее в отделение сестринского ухода", - считает Елена Малышенко.

Домком дома 40 по улице Чебрикова Елена Панкратова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что в квартире №112 все время жила Надежда Власенко. "После того как она попала летом в больницу, в квартире начался ремонт. Кто ведет ремонт - не знаю", - сказала она.

Адвокат краевой палаты адвокатов Сергей Костюк, независимый от данного дела, также считает, что "пожилые люди совершенно не защищены со своей недвижимостью от мошенников". "Естественно, что тут не только гражданское, но и уголовное дело. Ответить должны не только те, кто незаконно перекупал квартиру с пожилым человеком, но и те, кто регистрировал заведомо незаконные сделки", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".