Откачка воды из подтопленных сильным ливнем жилых домов в Апшеронском районе Кубани. Фото ГУ МЧС по Краснодарскому краю

03 сентября 2021, 08:15

Спасатели отчитались об откачке воды из подтопленных домов на Кубани

Спасатели откачали воду из всех подтопленных сильным ливнем жилых домов в Апшеронском районе Кубани, сообщило МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 сентября спасатели информировали, что сильные дожди привели к подтоплению 82 жилых домов и 171 придомовой территории в Апшеронском районе Кубани, для пострадавших был организован временный пункт размещения.

Спасатели ликвидировали подтопления в домах в Апшеронском районе, где ранее из-за дождей подтопило более 100 домовладений, сообщила пресс-служба Управления МЧС по Краснодарскому краю. "Подтопленных домовладений нет. За сутки освобождено от воды 197 придомовых территорий, в том числе 110 частных домов", – привел в ночь на 3 сентября "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

При этом подтопленными остаются 20 придомовых территорий, откачка воды продолжается, в ней задействованы 53 человека и 17 единиц техники, уточняется в публикации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Апшеронске 3 сентября прогнозируется слабый дождь при температуре воздуха +16 градуса, скорость ветра составит 6 метров в секунду. В ночь на 4 сентября также ожидается слабый дождь, температура воздуха понизится до +14, скорость ветра возрастет до 7 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Водитель автомобиля погиб в зоне подтопления в Сочи", "Жители сочинского села остались без света и воды после схода селя", "Жители затопленных районов Кубани пожаловались на нерасторопность властей".

Автор: "Кавказский узел"

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