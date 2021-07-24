24 июля 2021, 12:13

Водитель автомобиля погиб в зоне подтопления в Сочи

Автомобиль съехал с моста в реку Мацеста в Сочи, водитель погиб, продолжаются поиски трех пассажирок, сообщили сегодня следователи.

Как писал "Кавказский узел", вечером 23 июля власти предупредили жителей и гостей Сочи о возможной эвакуации из-за непогоды и разливов рек. В Хостинском районе были включены сирены. "Реки Кудепста и Хоста опять поднимаются, у нас готовность эвакуировать", - заявил сотрудник администрации города. Однако МЧС сообщило об отсутствии необходимости эвакуации.

В зоне подтопления водитель автомобиля "Тойота" с супругой, дочерью и знакомой съехал с моста в реку Мацеста. Инцидент произошел вечером 23 июля, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

"В ходе поисковых мероприятий тело водителя 1979 г.р. обнаружено, поиск остальных граждан продолжается [...] проводится доследственная проверка", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Напомним, 6 июля в Сочи из-за паводков был введен режим ЧС. Жертвами наводнения в регионе стали не менее восьми человек. Местные жители рассказали, что вода испортила их дома и автомобили, посетовав, что власти не торопятся устранять последствия разгула стихии. Власти отчитались, что волонтеры помогают жителям Кубани, организованы доставка питьевой воды и сбор вещей для пострадавших. Жители заявили, что компенсации, обещанные властями за утрату имущества, не покроют ущерба.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Сочи ожидаются дожди, температура воздуха составит +25 градусов, скорость ветра - до трех метров в секунду. Ночью дождь продолжится, температура составит +21, скорость ветра снизится до 1 м/с. 25 июля осадков не ожидается, температура поднимется +26 градусов, ветер усилится до 4 м/с. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Более 100 человек эвакуированы в Горячем Ключе из-за угрозы паводка", "Режим ЧС введен в кубанском поселке из-за паводка", "Движение на трассе Джубга - Сочи возобновлено".

Автор: "Кавказский узел"

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