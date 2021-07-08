Последствия схода селя в сочинском селе Аибга. Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

08 июля 2021, 20:27

Жители сочинского села остались без света и воды после схода селя

Автодорога перекрыта после схода селевых масс в сочинском селе Аибга, местные жители остались без центрального водоснабжения, электричество подается от дизель-генератора, сообщили в оперативном штабе.

По данным оперштаба, сель сошел в результате сильных дождей. Администрация Адлерского района организовала работы по расчистке автомобильной дороги Ермоловка - Аибга. "Движение транспортных средств временно приостановлено", - проинформировали в штабе.

В селе Аибга отсутствует централизованное водо- и электроснабжение. "Электричество подается от дизель-генератора. В населенном пункте проживают около 35 семей - порядка 100 человек. Необходимости в продуктах питания и медикаментах нет", - цитирует источник в оперативном штабе Краснодарского края "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что 6 июля в ряде районов и городов Краснодарского края, в том числе в Сочи в связи с паводками был введен режим ЧС. Жертвами наводнения в регионе стали как минимум восемь человек. Местные жители рассказали, что вода испортила их дома и автомобили, и посетовали, что власти недостаточно расторопны в устранении последствий разгула стихии. Власти отчитались, что волонтеры помогают жителям края справляться с последствиями наводнения, организованы доставка питьевой воды и сбор вещей для пострадавших. Жители заявили, что компенсации, обещанные властями за утрату имущества, не покроют ущерба.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сочи идет дождь, температура воздуха составит + 25 градусов, скорость ветра - до трех метров в секунду. Ночь осадков не ожидается, температура понизится до +22. 9 июля вновь прогнозируется дождь, температура составит +25, скорость ветра также до трех метров в секунду. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Жители подтопленных районов Кубани посетовали на мизерные компенсации", "Прокуратура Кубани сообщила о восьми погибших из-за наводнения", "Жители Сочи назвали причиной очередного потопа хаотичную застройку".

Автор: "Кавказский узел"

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