В краснодарской школе из-за переполненных классов учебные места оборудовали в коридоре

31 августа 2021, 06:24

В связи с перегруженностью в краснодарской школе №102, расположенной в микрорайоне Губернский, оборудованы четыре временных кабинета в коридорах. Пользователи Instagram раскритиковали городские власти за нехватку школ и детских садов при активной застройке.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодаре остро стоит проблема нехватки школ. В школе №94 в этом году набрали 1 "Ы" класс. В мэрии сообщили, что в городе открываются пять новых школьных зданий, но и население города увеличивается ежегодно на 20 тысяч человек.

В переполненных школах Краснодара практикуется проведение "нулевых" уроков и обучение в три смены, что нарушает действующие санитарные правила, указала "Кавказскому узлу" член Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова. При этом из норм СанПиН с 2010 года исчезло ограничение на число учащихся в классе (25) - теперь допустимое количество учеников зависит от площади кабинетов. В новых СанПиН также говорится, что расстояние от дома до школы в городе должно быть не больше 500-800 метров, в селе – до километра. Иначе детям обязаны организовать транспорт до школы. При этом расстояние не должно превышать 30 километров в одну сторону.

В краснодарской школе №102 из-за перегруженности оборудованы четыре мобильных кабинета в коридорах - два для начальной школы и два для средней и старшей школы, пишут 30 августа "Юга.ру"

По данным пресс-службы мэрии, все классы оснащены необходимым оборудованием и мебелью, и такое решение является временным, до тех пор, когда отпадет необходимость, сообщает "Коммерсант".

Общее количество учащихся в школе по данным на 1 января 2020 года - 4,2 тысячи человек, в образовательном учреждении 15 первых классов, 17 вторых и 12 третьих, отмечается на сайте школы.

Информация об открытии классов в коридоре школы опубликована в Instagram-паблике "Типичный Краснодар". "К кому обратиться, чтоб детей начальных классов учили в оборудованных кабинетах, а не в коридорном помещении?" - задается вопросом автор сообщения, которое с момента публикации набрало 8414 отметок "Нравится" и 1018 комментариев.

Некоторые комментаторы назвали ситуацию "неудивительной". "Вышли из ситуации. Ну а что им еще делать, за один день новую школу не построить, а учиться нужно всем", - считает medusa.school.

"А что делать директору, который не имеет права отказать, если ученику территориально положено место в школе?" - спрашивает yulya_lash_online.

"А директор должен за ночь достроить этаж школы? Или сам в коридор переехать?" - задается аналогичным вопросом natadrob1984.

Многие комментаторы раскритиковали градостроительную политику местных властей и массовую застройку города. "Перестаньте строить дом на доме! И селиться в человейниках", - считает irinazheleznyak74.

"Краснодар переполнен, купили квартиру и радуйтесь, что приняли в школу", - отметила innaklimenko7296.

"Вот оно - коридорное образование!" - пишет kustoff.

"А где же детям на перемене отдыхать? При таком количестве детей им будет тесно. И коридоры не проветриваются", - удивляется sl_svetlanlomakina.

"Думаю, дело не в "понаехах" или местных. Вопрос в другом: есть же нормы на определенное количество жителей должна быть поликлиника, сад, школа... Так вот и вопрос: где же наши заботливые Роспотребнадзор и санпины?" - спрашивает popovich7402.

"Почему все винят приехавших, и никто не винит в ситуации <...> архитекторов и градостроителей, позволивших такую массовую застройку без инфраструктуры? <...> Строительство школы в нашем Московском микрорайоне переносилось из одного места другое трижды, потому что его продавали под жилые дома, школу невыгодно строить! Вот и получает результат жадности!" - поделилась nataly_nova.

"Кавказский узел" также сообщал, что жители некоторых районов Краснодара и ранее жаловались на нехватку школ и детских садов. В 2017 году жители Музыкального микрорайона собирали подписи с требованием построить детский сад, а чуть ранее жители города за полгода собрали более 14 500 подписей под петицией на имя президента России в связи с острой нехваткой мест в детских садах и школах.