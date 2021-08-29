Мэр Пятигорска признал необходимость срочно переселить жильцов 210 домов из оползневой зоны

29 августа 2021, 18:01

В поселке Свободы более 500 домов находятся в оползневой зоне, жильцы 210 из них нуждаются в срочном переселении, но в бюджете Пятигорска не хватает денег на строительство домов для них, рассказал мэр на встрече с горожанами.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2015 года в мэрии Пятигорска сообщили, что в наиболее опасной оползневой зоне города находятся 900 домов, из них 570 расположены в поселке Свободы, в этих домах живет более 1,5 тысячи человек. Тогда же стало известно, что объявлен конкурс на проектирование многоквартирного дома для переселения жителей поселка из оползневой зоны.

В микрорайоне Западный рассматривается возможность строительства новых многоквартирных домов для переселенцев из оползневой зоны поселка Свободы, сообщил сегодня глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов на встрече с жителями поселка.

По его данным, на территории поселка Свободы более 500 домовладений находится в оползневой зоне, но "уже сейчас остро назрела необходимость переселения жильцов 210 домов", говорится в публикации, размещенной на странице мэрии Пятигорска в Instagram.

"Проблема масштабная, сложная и очень острая. Со своей стороны город готов в рамках комплексного освоения городских территорий в районе микрорайона Западный рассмотреть возможность строительства многоквартирных домов для переселения горожан из оползневой зоны. И здесь остро стоит вопрос финансирования программы переселения из вышестоящих бюджетов - регионального и федерального. Формирование этой программы будем плотно отрабатывать с краевыми и федеральными органами власти", - приводятся в публикации слова Дмитрия Ворошилова.

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