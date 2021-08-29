Следком озвучил причину взрыва газа в Махачкале

29 августа 2021, 13:11

Взрыв, при котором два ребенка в Махачкале получили ожоги, произошел по недосмотру хозяина помещения, допустившего утечку газа, сообщил сегодня Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", 27 августа в нежилом помещении на улице Новокаякентской в Махачкале произошел взрыв газа. Двое детей 12 и 13 лет получили обширные ожоги, они в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию республиканской клинической больницы.

В связи с инцидентом 41-летний житель Ботлихского района подозревается в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 219 УК РФ), сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Дагестану.

По версии следствия, мужчина нарушил требования безопасности, "несмотря на возложенные на него обязанности по их соблюдению", и в результате в нежилом помещении произошла утечка газа. Дети, игравшие поблизости, бросили горящую петарду перед входом в здание, после чего произошёл взрыв газа, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства

Оба ребенка объявлены потерпевшими. "С полученными тяжкими телесными повреждениями – ожогами тела 12-летний и 13-летний потерпевшие госпитализированы в ожоговый центр республиканской клинической больницы", – отмечается в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства инцидента, назначены судебно-медицинские, медико-криминалистическая и пожарно-техническая экспертизы, говорится в публикации.

Задержан ли подозреваемый, в сообщении ведомства не уточняется. Часть 1 статьи 219 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы.

Минздрав Дагестана сегодня к 13.10 мск не опубликовал свежую информацию о состоянии детей. Вчера, 28 августа, министерство сообщило, что врачи ожогового центра РКБ консультировались со специалистами ведущих профильных федеральных центров. "Подключены все возможные ресурсы – в Ожоговом центре РКБ для этого есть все необходимые медикаменты и современные расходные материалы, а также опытные врачи. Только что была проведена дистанционная консультация с директором Ожогового центра Приволжского исследовательского медицинского университета в городе Нижний Новгород Игорем Арефьевым и заведующим приёмно-диагностическим отделением Ожогового центра НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского доктором медицинских наук Александром Бобровниковым. Их тактика ведения пациентов совпадает с начатым детям лечением, данные на консультации рекомендации выполняются в полном объёме", – приводятся слова главы министерства Татьяны Беляевой в публикации, размещенной в Instagram-аккаунте Минздрава.

На 30 августа намечена повторная консультация с федеральными специалистами, отмечается в сообщении.