28 августа 2021, 01:30
Власти предложили отельерам в Аджарии самостоятельно решать проблемы с банками
Владельцы гостиниц, утроившие акцию протеста у здания мэрии Кобулети, добились встречи с чиновниками и попросили посодействовать им в отсрочке выплат по банковским кредитам. Чиновники посоветовали заемщикам самим решать вопросы с банками, сообщили отельеры.
Как писал "Кавказский узел", въезд туристов через сухопутные границы Грузии разрешен с 1 июня. Сухопутная граница Грузии и России была закрыта 16 марта 2020 года. После открытия сухопутных границ власти Грузии ожидают увеличения числа туристов. Несмотря на отмену ограничений в Грузии наблюдается рекордно низкое число туристов за последние годы, сообщил глава Ассоциации туристического бизнеса Шота Алавердашвили. На фоне слабого туристического потока многие отели в Аджарии остаются пустыми, отметили опрошенные "Кавказским узлом" отельеры.
Российские туристы при наличии прививки от коронавируса или ПЦР-теста могут посетить Грузию по суше или воспользовавшись авиарейсом с пересадкой, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Грузия открывается: как слетать из Москвы в Тбилиси".
Владельцы семейных отелей из Кобулети 27 августа устроили акцию протеста перед зданием мэрии Батуми. Они потребовали, чтобы банки отсрочили им погашение кредитов, сообщил телеканал Тv-25 на своем сайте.
Примерно в 14.00 по местному времени (13.00 мск) несколько десятков участников акции, не добившись встречи с чиновниками, ворвались в здание мэрии.
Курортный сезон оказался провальным, заявили отельеры. Люди не приезжали в Батуми из-за слишком дорогих ПЦР-тестов на коронавирус - семье из трех-пяти человек слишком накладно сделать анализ, которые стоит 80 лари (23 доллара), указали участники акции. Кроме того, из-за закрытия наземных границ в Грузию не приехали туристы из Азербайджана и Армении, число российских туристов, прибывших авиатранспортом, было невысоко, отметили протестующие.
Баку не открывает со своей стороны сухопутную границу с Грузией, а авиабилеты стоят дорого, рассказали в июне "Кавказскому узлу" жители Азербайджана. Из Армении едет мало туристов, как людей больше заботят поиски работы, а не отдых.
Протестующие встретились с министром экономики Аджарии Джабой Путкарадзе в актовом зале батумской мэрии, однако протестующие не смогли прийти к соглашению, передал Тv-25, эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла". Путкарадзе настаивал на том, что людям нужно самим разговаривать с банками. После встречи с министром люди вышли из здания и разошлись по домам.
"Если правительство не решит вопрос с банками о кредитах, то через несколько дней начнется волна протестов по всему Кобулети. 80 процентов людей остались без работы, без дохода и выплачивать кредиты в банке они не могут", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тамаз Бакурадзе.
Динамика распространения коронавируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". О том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".
Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".
Автор: Беслан Кмузов источник: корреспондент "Кавказского узла"