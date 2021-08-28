Власти предложили отельерам в Аджарии самостоятельно решать проблемы с банками

28 августа 2021, 01:30

Владельцы гостиниц, утроившие акцию протеста у здания мэрии Кобулети, добились встречи с чиновниками и попросили посодействовать им в отсрочке выплат по банковским кредитам. Чиновники посоветовали заемщикам самим решать вопросы с банками, сообщили отельеры.

Как писал "Кавказский узел", въезд туристов через сухопутные границы Грузии разрешен с 1 июня. Сухопутная граница Грузии и России была закрыта 16 марта 2020 года. После открытия сухопутных границ власти Грузии ожидают увеличения числа туристов. Несмотря на отмену ограничений в Грузии наблюдается рекордно низкое число туристов за последние годы, сообщил глава Ассоциации туристического бизнеса Шота Алавердашвили. На фоне слабого туристического потока многие отели в Аджарии остаются пустыми, отметили опрошенные "Кавказским узлом" отельеры.

Российские туристы при наличии прививки от коронавируса или ПЦР-теста могут посетить Грузию по суше или воспользовавшись авиарейсом с пересадкой, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Грузия открывается: как слетать из Москвы в Тбилиси".

Владельцы семейных отелей из Кобулети 27 августа устроили акцию протеста перед зданием мэрии Батуми. Они потребовали, чтобы банки отсрочили им погашение кредитов, сообщил телеканал Тv-25 на своем сайте.

Примерно в 14.00 по местному времени (13.00 мск) несколько десятков участников акции, не добившись встречи с чиновниками, ворвались в здание мэрии.

"Мы просим правительство подать петицию в банки, а также просим банки принять во внимание изменившиеся обстоятельства. У правительства слишком много рычагов, чтобы стоять в стороне в вопросе нашего взаимодействия с банками... Просим отсрочку по кредитам на год", - заявила владелица отелей Нино Ананидзе, слова которой привело издание "Батумелеби".