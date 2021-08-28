Батуми. Фото: Greg McMullen https://ru.wikipedia.org/

28 августа 2021, 01:30

Власти предложили отельерам в Аджарии самостоятельно решать проблемы с банками

Владельцы гостиниц, утроившие акцию протеста у здания мэрии Кобулети, добились встречи с чиновниками и попросили посодействовать им в отсрочке выплат по банковским кредитам. Чиновники посоветовали заемщикам самим решать вопросы с банками, сообщили отельеры.

Как писал "Кавказский узел", въезд туристов через сухопутные границы Грузии разрешен с 1 июня. Сухопутная граница Грузии и России была закрыта 16 марта 2020 года. После открытия сухопутных границ власти Грузии ожидают увеличения числа туристов. Несмотря на отмену ограничений в Грузии наблюдается рекордно низкое число туристов за последние годы, сообщил глава Ассоциации туристического бизнеса Шота Алавердашвили. На фоне слабого туристического потока многие отели в Аджарии остаются пустыми, отметили опрошенные "Кавказским узлом" отельеры.

Российские туристы при наличии прививки от коронавируса или ПЦР-теста могут посетить Грузию по суше или воспользовавшись авиарейсом с пересадкой, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Грузия открывается: как слетать из Москвы в Тбилиси".

Владельцы семейных отелей из Кобулети 27 августа устроили акцию протеста перед зданием мэрии Батуми. Они потребовали, чтобы банки отсрочили им погашение кредитов, сообщил телеканал Тv-25 на своем сайте. 

Примерно в 14.00 по местному времени (13.00 мск) несколько десятков участников акции, не добившись встречи с чиновниками, ворвались в здание мэрии.

"Мы просим правительство подать петицию в банки, а также просим банки принять во внимание изменившиеся обстоятельства. У правительства слишком много рычагов, чтобы стоять в стороне в вопросе нашего взаимодействия с банками... Просим отсрочку по кредитам на год", - заявила владелица отелей Нино Ананидзе, слова которой привело издание "Батумелеби". 

Курортный сезон оказался провальным, заявили отельеры. Люди не приезжали в Батуми из-за слишком дорогих ПЦР-тестов на коронавирус - семье из трех-пяти человек слишком накладно сделать анализ, которые стоит  80 лари (23 доллара), указали участники акции. Кроме того, из-за закрытия наземных границ в Грузию не приехали туристы из Азербайджана и Армении, число российских туристов, прибывших авиатранспортом, было невысоко, отметили протестующие.

Баку не открывает со своей стороны сухопутную границу с Грузией, а авиабилеты стоят дорого, рассказали в июне "Кавказскому узлу" жители Азербайджана. Из Армении едет мало туристов, как людей больше заботят поиски работы, а не отдых.

Протестующие встретились с министром экономики Аджарии Джабой Путкарадзе в актовом зале батумской мэрии, однако протестующие не смогли прийти к соглашению, передал Тv-25, эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла". Путкарадзе настаивал на том, что людям нужно самим разговаривать с банками. После встречи с министром люди вышли из здания и разошлись по домам.

"Если правительство не решит вопрос с банками о кредитах, то через несколько дней начнется волна протестов по всему Кобулети. 80 процентов людей остались без работы, без дохода и выплачивать кредиты в банке они не могут", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тамаз Бакурадзе.

Динамика распространения коронавируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". О том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Грузии упрекнули туристов в пренебрежении масочным режимом", "Полицейские отобрали палатки у протестующих в Тбилиси", "Кинотеатры и детские центры возобновили работу в Грузии".

Автор: Беслан Кмузов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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