Число привитых от коронавируса в Грузии превысило миллион человек

25 августа 2021, 04:57

За сутки в Грузии вакцину от коронавируса получили более 30 тысяч человек, власти страны планируют начать прививать подростков. Для снижения распространения вируса необходимо вакцинировать не менее 40 тысяч человек в день, указал профессор Тбилисского медуниверситета Вато Сургуладзе.

Как писал "Кавказский узел", с 14 августа по 4 сентября в Грузии запрещена работа городского транспорта, проведение развлекательных и спортивных массовых мероприятий. Власти не исключили новых ограничений для непривитых граждан с сентября. До 4 сентября меры безопасности при проведении богослужений усилила Грузинская православная церковь. 19 августа стало известно, что врачи мобильных отрядов Минобороны Грузии присоединились к прививочной кампании в селах Шида Картли. Власти страны избрали неверную стратегию по борьбе с COVID-19 и пытались подкупить жителей накануне местных выборов, отменив масочный режим и списав штрафы, заявила тогда народный защитник Грузии Нино Ломджария. Оппозиция поддержала призыв омбудсмена отсрочить выборы из-за COVID-19

23 августа стало известно, что ситуация с коронавирусом в Грузии, где за месяц умерли 1083 зараженных, на порядок хуже, чем в соседних Армении и Азербайджане. В Тбилиси открылся третий полевой госпиталь для пациентов с COVID-19, и Минздрав Грузии поставил вопрос о распространении этой практики на всю страну.

В Грузии от коронавируса привились 1 010 096 человек, в том числе 30 067 - за минувшие сутки, сообщили 24 августа со ссылкой Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья "Новости Грузия". Одной дозой в Грузии вакцинированы 703 945 человек – это 24,6 процента взрослого населения страны, полный курс вакцинации из двух уколов прошли 306 151 граждан — это 10,7 процента взрослого населения. Центры массовой вакцинации, где жители Грузии и иностранцы могут привиться без предварительной регистрации, открыты в Тбилиси, Батуми, Кутаиси в городе Зестафони, отмечается в сообщении.

В Самцхе-Джавахети одна из причин отказов от вакцинации - смерть медсестры от анафилактического шока в Ахалцихской больнице, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" редактор издания Jnews Римма Гарибян. Люди боятся, что и их постигнет так же участь, также сказывается недоверие и страх возникших из-за фейковых новостей, неверно понятой информации и недостатка информации, считает она. Редактор отметила, что с началом вакцинации в Самцхе-Джавахети на прививку приезжали люди из других регионов, однако сейчас в основном стали прививаться местные жители.

В Тбилиси 19 марта скончалась впавшая в кому 27-летняя медсестра из Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети). Она умерла из-за анафилактического шока, который развился после сделанной 18 марта прививки вакциной компании AstraZeneca, предположили врачи. МВД Грузии начало расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, трем сотрудникам клиники, где ей была сделана прививка, были предъявлены обвинения в даче ложных показаний.

"В каждом райцентре муниципалитета региона есть одна больница, в которой можно сделать прививку. Люди там стоят в живой очереди. Есть и те, кто приходит по записи, но им все равно приходится отстаивать очередь - их не пускают люди. Врачи говорят, что очереди создаются, поскольку отведенных системой регистрации времени на вакцинацию пяти минут недостаточно. Необходимо заполнять анкету, но не с каждым человеком это можно быстро сделать", - рассказала Гарибян.

По ее словам, жители сел, отдаленных от райцентров, не пассивны и наблюдают за происходящим в их селе и других, которые ближе к центру, выясняют, кто сделал прививку, как ее перенес. Если в селе слышат, что соседи прививку уже сделали, перенесли нормально, то у них тоже возникает желание пройти вакцинацию, отметила она.

При создавшейся эпидемиологической ситуации ежедневно необходимо прививать 40 тысяч человек, чтобы снизить распространение инфекции, считает профессор Тбилисского медуниверситета Вато Сургуладзе. Для создания коллективного иммунитета необходимо привить 70 процентов населения, так как заболеванию коронавирусом стали подвержены и дети, сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Ряд европейских стран стал проводить вакцинацию и среди детей, отметил профессор.

В тбилисской клинике Цицишвили лечатся 90 детей, инфицированных коронавирусом, 25 из них находятся в реанимации, сообщила 23 августа медицинский директор новой детской клиники Цицишвили Майя Чхаидзе. В тяжелом состоянии находится 22-дневный младенец, он находится на искусственной вентиляции легких, информировал Interpressnews.

Грузия обратилась ко Всемирной организации здравоохранения по вопросу вакцинации детей и ждет ответ, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. По ее словам, власти страны планируют провести вакцинацию среди подростков от 12 лет и старше.

"Этот вопрос будет обсуждаться на Совете по вакцинации, потому что важно расширить возможности и привить эту возрастную группу, если будет решение и поддержка и со стороны Всемирной организации здравоохранения", - сказала она.

Учебный год в Грузии обычно начинается 15 сентября, но в этом году дата начала занятий не названа, также не определена форма обучения - очная или дистанционная. Одним из главных условий для открытия школ является массовая вакцинация педагогов, отметила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. По меньшей мере 80 процентов учителей должны быть привиты, чтобы обучение в школьном пространстве было безопасным, привели ее слова Interpressnews.

Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 523 022 случаев заражения, 6891 - умерли. За последние сутки коронавирус подтвержден у 5924 пациентов, скончались 60, сказано в сообщении на сайте stopcov.ge от 24 августа.

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