Азербайджан обвинил Армению в обстреле на границе

14 августа 2021, 13:26

Военнослужащие Армении минувшей ночью обстреляли с приграничной территории азербайджанские позиции в Товузском районе, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 14 августа Минобороны Армении заявило, что азербайджанские подразделения обстреляли армянские позиции на приграничной территории в гегаркуникском направлении.

Минувшей ночью позиции азербайджанской армии в Товузском районе подверглись обстрелам со стороны армянских военных, сообщило Минобороны Азербайджана. "13 августа в 23.05 (22.05 мск) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в селе Чинари Бердского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в селе Мунджуглу Товузского района", – пишет сегодня министерство на своем сайте.

Среди азербайджанских солдат убитых и раненых нет, сказано в сообщении.

Конфликт на границе Сюникской и Гегаркуникской областей с Азербайджаном возник в середине мая. Ереван утверждает, что азербайджанские военные проникли на армянскую территорию и закрепились там. Баку настаивает, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. На этом участке границы регулярно происходят вооруженные инциденты. Подробнее о том, каковы позиции сторон и что говорят советские карты - в составленной "Кавказским узлом" справке "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".