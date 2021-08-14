Армения заявила об обстрелах в направлении Гегаркуника

14 августа 2021, 07:30

Азербайджанские подразделения обстреляли позиции ВС Армении, распложенные на приграничной территории в Гегаркуникском направлении, заявило армянское оборонное ведомство.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно сообщают об обстрелах на границе. Так, вечером 13 августа Азербайджан заявил, что Вооруженные силы Армении открыли огонь по позициям азербайджанских военных в направлении Кельбаджарского и Гедабекского районов.

Азербайджанские военные в ночь на 14 августа обстреляли позиции армянские военных в Гегаркуникской области, сообщило Минобороны Армении. "13 августа с 22.00 до 22.40 (21.00 – 21.40 мск) военнослужащие Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным на участке Гегаркуник армяно-азербайджанской границы", – пишет ведомства в ночь на 14 августа на своем сайте.

Армянские военные открыли ответный огонь, сказано в сообщении. На сайте Минобороны Азербайджана на 07.00 мск 14 августа нет комментариев относительно заявления армянской стороны.

Конфликт на границе Сюникской и Гегаркуникской областей с Азербайджаном возник в середине мая. Ереван утверждает, что азербайджанские военные проникли на армянскую территорию и закрепились там. Баку настаивает, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. На этом участке границы регулярно происходят вооруженные инциденты. Подробнее о том, каковы позиции сторон и что говорят советские карты - в составленной"Кавказским узлом" справке "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".