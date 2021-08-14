Более 900 детей эвакуировано из лагерей на Кубани из-за подтопления

14 августа 2021, 02:45

Дети из четырех лагерей на Кубани вывезены в пункты временного размещения, сообщило Главное управление МЧС по Краснодарскому краю. В зону подтопления в Анапе, помимо детского лагеря, попали пансионат, санаторий и база отдыха, заявила мэрия.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 августа сильными дождями на Кубани были подтоплены Анапа, населенные пункты Темрюкского района и сам Темрюк, Ейск, Новороссийск, Славянск-на-Кубани. Пользователи соцсетей заявили, что действия чиновников после ночных ливней в Анапе неэффективны, а катастрофические последствия дождей связаны с их прежними ошибками. Вечером 13 августа на фоне штормового ветра и ливней произошли аварии на электросетях, без электричества остались 29,3 тысячи жителей Кубани, сообщило Минэнерго. Под Анапой прорвало дамбу, вода хлынула в окрестные поселки.

В Темрюкском районе, где подтоплено около 800 домовладений, в Новороссийске, Анапе и Геленджике 13 августа из-за угрозы нового наводнения объявили режим чрезвычайной ситуации, а в Сочи закрыли все пляжи. В связи с подтоплениями ограничено движение по федеральной трассе Новороссийск — Керчь в районе Анапы.

В зону подтопления из-за ливней попали детский оздоровительный лагерь "Огонек" в Анапе, детский оздоровительный лагерь "Северянка" в районе станицы Голубицкой Темрюкского района, а также детские лагеря "Лебяжий берег" и "Ровесник" в селе Ачуево Славянского района, сообщило 13 августа Главное управление МЧС по Краснодарскому краю на своем сайте.

В лагере "Северянка" затоплена территории, в корпуса вода не зашла. Детей эвакуировали в санаторий в селе Кучугуры и школу-интернат в городе Темрюк, пояснили спасатели.

В детские лагеря в селе Витязево из "Огонька" эвакуировали 332 ребенка, в школу села Ачуево из лагеря "Лебяжий берег" вывезли 225 детей, из лагеря "Ровесник" - 45 детей, говорится в сообщении ведомства. Для всех детей организовали горячее питание.

В Анапе, помимо лагеря "Огонек", затопленными оказались пансионат "Соловей", санаторий "Бригантина", база отдыха "Динамо", частные домовладений поселка Виноградного, сообщила 14 августа на своем сайте мэрия.

Всего в семь пунктов временного размещения расселено 458 человек, есть резерв на расселение еще более 350 человек, сообщили в мэрии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Анапе днем 14 августа прогнозируется умеренный дождь, температура воздуха +22 градуса, скорость ветра - восемь метров в секунду. В ночь на 15 июля дождь станет сильным, похолодает до +21, ветер усилится до 10 метров в секунду. В Темрюке днем 14 августа прогнозируется умеренный дождь, температура воздуха +21 градус, скорость ветра - семь метров в секунду. В ночь на 15 июля дождь усилится, похолодает до +20, ветер усилится до 11 метров в секунду. В Славянске-на-Кубани днем 14 августа ожидается умеренный дождь, температура воздуха +20 градусов, скорость ветра - семь метров в секунду. В ночь на 15 августа погода не изменится. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.