Десять сельчан в Армении госпитализированы после отравления водой

13 августа 2021, 14:32

Симптомы кишечной инфекции диагностированы у 26 жителей общины Ханджян Армавирской области Армении. Начато расследование уголовного дела о нарушении санитарно-противоэпидемических правил.

Все отравившиеся обратились в Медцентр "Армавир" 11-12 августа. Большинство из них лечатся дома, но 10 человек, в том числе ребенок, находятся в больнице. Степень тяжести их состояния оценивается врачами как средняя, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель медцентра Ашхен Погосян.

По предварительным данным, все пациенты отравились водопроводной водой, отметила она. "Новых случаев отравления пока нет", - сказала Ашхен Погосян.

В связи с массовым отравлением возбуждено дело по статье 277 Уголовного кодекса, "Нарушение санитарно-противоэпидемических правил", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Следственного комитета Армении.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне 23 человека были госпитализированы с симптомами кишечной инфекции в Гюмри.