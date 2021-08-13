Скорая помощь. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

13 августа 2021, 14:32

Десять сельчан в Армении госпитализированы после отравления водой

Симптомы кишечной инфекции диагностированы у 26 жителей общины Ханджян Армавирской области Армении. Начато расследование уголовного дела о нарушении санитарно-противоэпидемических правил.

Все отравившиеся обратились в Медцентр "Армавир" 11-12 августа. Большинство из них лечатся дома, но 10 человек, в том числе ребенок, находятся в больнице. Степень тяжести их состояния оценивается врачами как средняя, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель медцентра Ашхен Погосян.

По предварительным данным, все пациенты отравились водопроводной водой, отметила она. "Новых случаев отравления пока нет", - сказала Ашхен Погосян.

В связи с массовым отравлением возбуждено дело по статье 277 Уголовного кодекса, "Нарушение санитарно-противоэпидемических правил", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Следственного комитета Армении.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне 23 человека были госпитализированы с симптомами кишечной инфекции в Гюмри.

Примечание:

"Минздрав Армении связал массовое отравление с аварией на водопроводе", "Число пострадавших от отравления в Сисиане возросло до 445", "Меликов назвал причины массовых отравлений в Дагестане".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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