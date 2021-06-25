Капельница в больнице. Фото Нины Тумановой для "Кавказског узла"

25 июня 2021, 21:38

23 человека госпитализированы с отравлением в Гюмри

Шестнадцать детей и семь взрослых в Гюмри попали в больницу с симптомами кишечной инфекции, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 20 отравившихся лечатся дома, сообщил Минздрав Армении. 

В медицинский центр Гюмри сегодня обратились 43 человека с признаками пищевого отравления. 23 из них были госпитализированы. 

Все заболевшие - жители села Айрум Тавушской области Армении. Это ученики школы и взрослые, которые сопровождали детей во время экскурсионной поездки в Ширак, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минздрава Армении. 

По словам сотрудника Минздрава, предварительно, врачи считают причиной отравления испорченный кебаб. "Все они съели приготовленный в домашних условиях кебаб, который не хранился в холодильнике", - сказал сотрудник ведомства. 

По оценке врачей, часть госпитализированных находится в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней тяжести. 

"Из 23 человек 16 - дети, у всех них была тошнота, рвота, диарея", - отметил сотрудник Минздрава. Он добавил, что взятые у пациентов образцы отправлены на анализ в лабораторию. 

Примечание:

"Пятнадцать детей отравились в медцентре Мартуни", "Число пострадавших от отравления в Сисиане возросло до 445", "Меликов назвал причины массовых отравлений в Дагестане".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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