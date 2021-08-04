Минобороны США анонсировало продажу Грузии противотанковых комплексов

04 августа 2021, 10:47

Американские командно-пусковые установки Javelin улучшат оборонную систему Грузии, не нарушая военного баланса в регионе, зявило сегодня Министерство обороны США вопреки протестам России.

Как писал "Кавказский узел", Грузия в 2017 году обратилась к США с просьбой продать 410 ракет Javelin и 72 командно-пусковые установки (в том числе два командно-пусковых блока), 10 учебных комплексов и 70 зарядов для них. В ноябре этого же года Госдепартамент США выдал положительное заключение на сделку по продаже Грузии противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 75 миллионов долларов. Министерство иностранных дел России охарактеризовал решение США как подталкивание Грузии к "новым опасным авантюрам".

"Джавелин" (Javelin) - противотанковый ракетный комплекс третьего поколения с автоматической системой управления. Работу над созданием этого ПТРК в рамках программы AAWS-M (Advanced Anti-tank System Medium) компания Javelin Joint Venture начала в 1986 году. Первые ПТРК "Джавелин" американская армия получила осенью 1995 года. К концу 1996 года новые комплексы были приняты на вооружение подразделениями морской пехоты и сухопутных войск США. Грузинские военные впервые применили "Джавелин" на совместных с америкнцами учениях "Достойный партнер-2018".

Управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности озвучило решение о поставке в Грузию партии американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в 30 миллионов долларов. Речь идет о 46 командно-пусковых установках и 82 ракетах для Javelin, которые запросила у США грузинская сторона, со ссылкой на Минобороны США передал "Голос Америки".

"Системы Javelin помогут Грузии выстроить долговременный оборонный потенциал по защите своего суверенитета и территориальной целостности <…> и улучшат возможности Грузии реагировать на нынешние и будущие угрозы, повышая свой противотанковый потенциал", - процитировал сегодня сообщение американского Минобороны Первый канал грузинского телевидения.

В официальном заявлении американского оборонного ведомства подчеркивается, что продажа этих систем "не приведет к изменению военного баланса в регионе". Эта страна является ключевым партнером Соединенных Штатов и является "ключевым игроком, способствующим безопасности и стабильности в регионе", а потому поставка ракетных комплексов соответствуют внешнеполитическим интересам США, сообщил Пентагон. У законодательной ветви власти США, Конгресса, теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование, передал "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, что 26 июля в Грузии начались учения Agile Spirit ("Проворный дух"), которые являются одним из элементов сотрудничества страны с США и НАТО. Это уже десятые такие учения, они проводятся ежегодно. В этом голу участие в учениях принимают более 12,5 тысячи военных из 15 стран. Впервые в Agile Spirit задействована грузинская военная техника производства научно-технического центра "Дельта". Ранее, в мае, грузинские спецназовцы впервые отработали свои боевые навыки в ежегодных многонациональных учениях "Троянский след", организованных Европейским командованием специальных операций США. Цель совместных учений - повысить совместимость стандартов оборонных сил Грузии и НАТО, а также подготовить грузинских военных для участия в международных миротворческих операциях.

Грузия неоднократно заявляла о намерении вступить в НАТО. Решение о предоставлении Грузии Плана действий по членству в НАТО ожидалось в 2008 году, однако оно так и не было принято. Страна участвует в миротворческих операциях, в рамках сотрудничества с альянсом проводятся учения с грузинскими военнослужащими. В сентябре 2019 года бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО таким образом, чтобы пятая статья о коллективной безопасности устава блока не распространялась на Абхазию и Южную Осетию.