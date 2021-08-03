Ирма Инашвили, лидер партии партия "Альянс патриотов" Грузии. Фото Aleko123124 https://ru.wikipedia.org/wiki/Инашвили,_Ирма#/media/Файл:Irmainashvili.jpg

03 августа 2021, 13:30

"Альянс патриотов Грузии" попросил Путина восстановить диалог с Тбилиси

Грузинская оппозиционная партия "Альянс патриотов" обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой об урегулировании грузино-российских отношений, возложив ответственность за их ухудшение на "Грузинскую мечту" и бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Активисты оппозиционной партии "Альянса патриотов Грузии" обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его о содействии в урегулировании грузино-российских отношений, сообщила сегодня "Грузия Online" со ссылкой на лидера партии Ирму Инашвили.

"Господин президент, мы обращаемся к вам в надежде на ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества в рамках Государственной думы, Совета Федерации и администрации президента РФ. Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов, что в целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон", – привело издание выдержку из письма. Обращение подписали 42 человека, сказано в публикации.

"Альянс патриотов Грузии" была до парламентских выборов в ноябре 2020 года единственной парламентской партией в республике, выступающей за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Ее представители уже несколько раз посещали Москву, где проводили встречи с российскими коллегами. По итогам прошедших выборов в 2020 году некоторые партии отказались входить в парламент, вместе с другими оппозиционерами посчитав выборы сфальсифицированными.

В обращении сказано, что "бесконечные учения НАТО в Грузии представляют собой ничто иное, как вызов России и причиной всему этому является театр двух актеров – "Грузинской мечты" (правящей партии, – Прим. "Кавказского узла") и "Национального движения" (оппозиционная партия, основанная бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, – Прим. "Кавказского узла")".

Оппозиция ранее проводила встречи с российскими политиками, чтобы разрядить напряжение. "Эти встречи не раз разрядили напряженную обстановку, и я не знаю, возможно, даже спасли нас от войны. "Грузинская мечта" сделала все, чтобы эти встречи и этот диалог прекратились и были заморожены... мы публично обращаемся к президенту России, чтобы вновь разрядить напряжение, восстановить диалог на всех уровнях, возобновить культурно-социальные отношения и, что важно, открыть информационное пространство с обеих сторон, дабы в конце концов найти общий язык", – привело сегодня слова Инашвили РИА "Новости".

"Кавказский узел" писал, что 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией, поскольку Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями. О предшествовавших этому боевых действиях рассказывается в материале "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)". С информацией о том, какие условия карантина сложились в Грузии, что и кому запрещено, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Грузии".

Примечание:

"Суд назначил штрафы участникам митинга в поддержку Ники Мелии", "Политологи назвали уступкой переговоры властей Грузии с оппозицией", "Власти Грузии поспорили с оппозицией по вопросу политзаключенных".

Автор: "Кавказский узел"

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