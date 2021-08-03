Президент Грузии объявила дату проведения местных выборов

03 августа 2021, 10:33

Выборы мэров и депутатов городских собраний пройдут в Грузии 2 октября, распорядилась сегодня президент Саломе Зурабишвили.

Как писал "Кавказский узел", после парламентских выборов в Грузии 31 октября 2020 года оппозиция неоднократно проводила акции протеста, указав, что итоги выборов сфальсифицированы, и отказалась участвовать в работе парламента, что привело к политическому кризису в стране. Для его разрешения 19 апреля власти и оппозиция пришли к соглашению, оказавшемуся приемлемым для правящей партии "Грузинская мечта" и большей части оппозиционных партий, которые его подписали, прекратили бойкот и начали работать в парламенте. Но 28 июля "Грузинская мечта" вышла из соглашения с оппозицией, объявив, что оно выполнило свою миссию.

Соглашение от 19 апреля было представлено президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сам он принял участие в процедуре его подписания удаленно. Документ предполагал, что если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Соглашение также предполагало проведение масштабных реформ в избирательной и судебной сферах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назначила на 2 октября выборы в органы местного самоуправления, указ об этом был направлен премьер-министру Ираклию Гарибашвили, который его подписал, сообщила сегодня пресс-служба президента.

С 3 августа в стране официально началось проведение предвыборной компании, говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В Центризбирком обратились 14 партий, желающих принять участие в выборах, из них шесть уже прошли регистрацию, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Согласно соглашению, которое было подписано властями и оппозицией, выборы депутатов представительных муниципальных органов (сакребуло) и мэров городов и общин также играют роль референдума перед парламентскими выборами, сообщило сегодня "Грузия Online".

Генеральный секретарь партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе 2 августа представил кандидатов в мажоритарные депутаты горсобрания столицы. Каладзе пожелал всем 10 кандидатам победы на выборах и выразил надежду, что тбилисцы поддержат их, сообщил вечером того же дня на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения, не указав имена кандидатов.

Напомним, 25 июня исследовательская компания Edison Research опубликовала результаты исследования, согласно которым 50 процентов жителей Грузии выразили симпатию мэру Тбилиси Кахе Каладзе. Он оказался на втором месте по популярности среди грузинских политиков после бывшего премьер-министра Георгия Гахарии, о котором положительно высказались 57 процентов опрошенных.

Каха Каладзе обеспечил себе преимущество на предстоящих выборах мэра, поскольку добился достатка в городском бюджете, однако в случае проведения второго тура победу может одержать кандидат от оппозиции, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.