В Мугарты снят карантин по COVID-19

03 августа 2021, 01:25

Власти отменили карантин в селе Мугарты Дербентского района, введенный в связи со вспышкой коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", село Мугарты в Дербентском районе Дагестана было закрыто на карантин с 16 июля. Причиной вспышки коронавируса в Мугарты и закрытия села на карантин стало участие местных жителей в похоронах и свадьбе, заявил представитель администрации Дербентского района Айдын Мамедов. По его словам, в Мугарты выявлены 34 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии.

Мугарты стало третьим населенным пунктом, который власти республики закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса с начала июня. Первыми двумя стали село Гапшима Акушинского района и село Урахи в Сергокалинском районе. Причиной заражения 36 жителей Урахи региональный Минздрав назвал поминки с участием гостей из Москвы и Избербаша.

В селе Мугарты отменен карантин, сообщил 2 августа "Черновик" в своем Telegram-канале.

В селе за период карантинных мероприятий продезинфицировали всех 32 очага, в том числе здания детского сада, администрации, школы и мест массового скопления людей, отчитался 30 июля главврач Дербентской райбольницы Рашид Абдулов. "С момента введения карантина обследовано 255 человек", - приводятся его слова в сообщении на странице администрации Дербентского района derbentskiyrayon в Instagram.

Напомним, официальная статистика заболеваемости коронавирусом неоднократно подвергалась критике, в том числе за то, что многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, указано в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".