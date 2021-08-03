03 августа 2021, 01:25

В Мугарты снят карантин по COVID-19

Власти отменили карантин в селе Мугарты Дербентского района, введенный в связи со вспышкой коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", село Мугарты в Дербентском районе Дагестана было закрыто на карантин с 16 июля. Причиной вспышки коронавируса в Мугарты и закрытия села на карантин стало участие местных жителей в похоронах и свадьбе, заявил представитель администрации Дербентского района Айдын Мамедов. По его словам, в Мугарты выявлены 34 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. 

Мугарты стало третьим населенным пунктом, который власти республики закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса с начала июня. Первыми двумя стали село Гапшима Акушинского района и село Урахи в Сергокалинском районе. Причиной заражения 36 жителей Урахи региональный Минздрав назвал поминки с участием гостей из Москвы и Избербаша.

В селе Мугарты отменен карантин, сообщил 2 августа "Черновик" в своем Telegram-канале.

Скриншот сообщения на странице derbentskiyrayon в Instagram. https://www.instagram.com/p/CR9FgrHMZ0L/

В селе за период карантинных мероприятий продезинфицировали всех 32 очага, в том числе здания детского сада, администрации, школы и мест массового скопления людей, отчитался 30 июля главврач Дербентской райбольницы Рашид Абдулов. "С момента введения карантина обследовано 255 человек", - приводятся его слова в сообщении на странице администрации Дербентского района derbentskiyrayon в Instagram.

Напомним, официальная статистика заболеваемости коронавирусом неоднократно подвергалась критике, в том числе за то, что многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, указано в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Махачкалинцы усомнились в эффективности запрета на массовые мероприятия", "Методы прививочной кампании в Дагестане дали повод для критики в адрес властей", "Пандемия повысила популярность жертвоприношений на Курбан-байрам через фонды".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 августа 2021, 02:24

03 августа 2021, 00:26

  • Эльдар Гасанов вновь помещен в госпиталь

    Бывший генеральный прокурор Азербайджана Эльдар Гасанов переведен в госпиталь Службы государственной безопасности после того, как ему стало плохо при проведения следственных действий в СИЗО. Защита обратились в генпрокуратуру с просьбой освободить обвиняемого, сообщил адвокат Джавад Джавадов.

02 августа 2021, 23:28

02 августа 2021, 22:30

  • 1 Полиция проигнорировала сообщение о беглеце из рабства в Дагестане

    Иван Яковлев, сбежавший из трудового рабства на кирпичном заводе в Дагестане, отказался обращаться в полицию. Мужчина находится в Москве, активисты движения "Альтернатива" помогают ему с документами для возвращения домой. Без конкретного адреса невозможно проверить информацию о применении рабского труда, заявили в МВД. Правоохранители не занимаются делами о подневольном труде из-за сложностей в сборе доказательной базы, указал адвокат.

02 августа 2021, 22:05

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи