76 пострадавших при пожаре в Горячем Ключе получили компенсации

30 июля 2021, 01:42

Жителям пятиэтажного дома в Горячем Ключе, чьи квартиры оказались повреждены во время пожара, выплатили почти три миллиона рублей, сообщили в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля в пятиэтажном жилом доме на улице Ярославского в Горячем Ключе произошел пожар, его площадь составила 400 квадратных метров. Огонь был потушен за два часа, из дома эвакуировали 100 жителей. Во время тушения пожара травмы получил один человек, погиб сотрудник МЧС.

"Выплаты перечислены 76 пострадавшим при пожаре на общую сумму 2,9 миллиона рублей", - говорится 29 июля в сообщении на странице администрации Горячего Ключа gorkluch_official в Instagram.

Ремонт жилкомплекса «Новый град», где произошел пожар, близится к завершению. "Специалисты уже полностью восстановили коммуникации, перекрыли сгоревшую часть кровли. Строителям осталось сделать боковые свесы и реконструировать арки над окнами верхнего этажа", - указано в сообщении.