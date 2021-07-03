Спасатель погиб при тушении пожара в многоэтажке на Кубани

03 июля 2021, 13:48

Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в пятиэтажном жилом доме в городе Горячий Ключ, сообщил источник.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью горела кровля пятиэтажного жилого дома на улице Ярославского, площадь пожара составила 400 квадратных метров. Огонь был потушен за два часа, из дома эвакуированы 100 жителей. Для них организован пункт временного пребывания на базе детского сада. Сообщалось, что во время тушения пожара травмы получил один человек.

При тушении пожара в Горячем Ключе погиб сотрудник МЧС, пишет со ссылкой на информированный источник "Интерфакс".

По данным МЧС, пожар был потушен на площади 600 квадратных метров. Для эвакуированных жителей развернуты два пункта временного размещения на 100 и 200 мест. За помощью обратились пока 10 человек, они заселены в детском саду. На место отправлено два психолога ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщило ведомство на своем сайте.