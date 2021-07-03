03 июля 2021, 06:45

Один человек пострадал при пожаре в Горячем Ключе

Во время тушения пожара в пятиэтажном доме в Горячем Ключе травмы получил один человек. Власти города ввели режим локальной чрезвычайной ситуации, в пункт временного размещения обратились 10 жителей.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью горела кровля пятиэтажного жилого дома на улице Ярославского, площадь пожара составила 400 квадратных метров. Огонь был потушен за 2 часа, из дома эвакуированы 100 жителей. Для них организован пункт временного пребывания на базе детского сада №8.

Один человек, по предварительным данным, пострадал во время пожара в Горячем Ключе, сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края ТАСС.

Во время тушения с лестницы сорвался пожарный, уточняет со ссылкой на очевидца РЕН ТВ.

Скриншот записи в аккаунте главы Горячего Ключа Сергея Белопольского в InstagramПосле пожара введен режим локальной ЧС. Для оценки ущерба решено создать шесть комиссий, которые займутся обходом помещений, отметил глава Горячего Ключа Сергей Белопольский в своем аккаунте в Instagram.

Пожарные при помощи тепловизора проводят разведку в помещениях дома на выявление скрытых очагов возгорания, добавил он.

По данным городской администрации, в обследовании дома после пожара также задействована группа беспилотных авиационных систем Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителей многоэтажки, которые временно разместились в детском саду, утром решено обеспечить горячим питанием, уточняется в сообщении администрации Горячего Ключа в аккаунте в Instagram.

По уточненным данным МЧС, площадь пожара составила 600 квадратных метров, а из дома были эвакуированы 98 человек, в том числе 18 детей. К 4.30 мск в пункте временного размещения находятся 10 человек, детей среди них нет.

Помимо детского сада, в качестве пунктов временного размещения подготовлены также на 100 мест в санатории "Горячий Ключ"  и на 200 мест в санатории "Предгорье Кавказа", сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Сообщений о пострадавшем при пожаре в Горячем Ключе по данным на 6.10 мск 3 июля на сайте краевого ГУ МЧС не было.

Примечание:

"Три человека погибли при пожаре на Кубани", "Четверо подростков пострадали во время пожара в техникуме в Ростовской области", "Ростовские погорельцы в суде назвали недостаточными полученные компенсации".

Автор: "Кавказский узел"

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