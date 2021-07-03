Один человек пострадал при пожаре в Горячем Ключе

03 июля 2021, 06:45

Во время тушения пожара в пятиэтажном доме в Горячем Ключе травмы получил один человек. Власти города ввели режим локальной чрезвычайной ситуации, в пункт временного размещения обратились 10 жителей.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью горела кровля пятиэтажного жилого дома на улице Ярославского, площадь пожара составила 400 квадратных метров. Огонь был потушен за 2 часа, из дома эвакуированы 100 жителей. Для них организован пункт временного пребывания на базе детского сада №8.

Один человек, по предварительным данным, пострадал во время пожара в Горячем Ключе, сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края ТАСС.

Во время тушения с лестницы сорвался пожарный, уточняет со ссылкой на очевидца РЕН ТВ.

После пожара введен режим локальной ЧС. Для оценки ущерба решено создать шесть комиссий, которые займутся обходом помещений, отметил глава Горячего Ключа Сергей Белопольский в своем аккаунте в Instagram.

Пожарные при помощи тепловизора проводят разведку в помещениях дома на выявление скрытых очагов возгорания, добавил он.

По данным городской администрации, в обследовании дома после пожара также задействована группа беспилотных авиационных систем Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителей многоэтажки, которые временно разместились в детском саду, утром решено обеспечить горячим питанием, уточняется в сообщении администрации Горячего Ключа в аккаунте в Instagram.

По уточненным данным МЧС, площадь пожара составила 600 квадратных метров, а из дома были эвакуированы 98 человек, в том числе 18 детей. К 4.30 мск в пункте временного размещения находятся 10 человек, детей среди них нет.

Помимо детского сада, в качестве пунктов временного размещения подготовлены также на 100 мест в санатории "Горячий Ключ" и на 200 мест в санатории "Предгорье Кавказа", сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Сообщений о пострадавшем при пожаре в Горячем Ключе по данным на 6.10 мск 3 июля на сайте краевого ГУ МЧС не было.