Мелия объявил о выходе из парламента после аннуляции соглашения с оппозицией

29 июля 2021, 17:56

Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия после выхода "Грузинской мечты" из соглашения с оппозицией предпочел сосредоточиться на муниципальных выборах, но своих однопартийцев он попросил остаться в парламенте. Аннуляция соглашения может привести к дестабилизации в стране, указали политики США и Европы.

Как писал "Кавказский узел", оппозиция неоднократно проводила акции протеста после парламентских выборов в Грузии 31 октября 2020 года. Оппоненты властей отказались участвовать в работе парламента, назвав выборы сфальсифицированными. Это привело к политическому кризису в стране. Для его разрешения 19 апреля власти и оппозиция пришли к соглашению, оказавшемуся приемлемым для "Грузинской мечты", а также большей части оппозиционных партий, которые его подписали, прекратили бойкот и начали работать в парламенте 27 апреля. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД), которая отказалась подписать соглашение, решила прекратить бойкот работы парламента 30 мая. 28 июля "Грузинская мечта" решила выйти из соглашения, так как оно выполнило свою миссию.

Соглашение от 19 апреля было представлено президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сам он принял участие в процедуре его подписания удаленно. Документ предполагал, что если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Кроме того, предусматривалась амнистия всех, кто проходил по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Соглашение также предполагало проведение масштабных реформ в избирательной и судебной сферах.

Мелия объяснил причины ухода из парламента

Председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия намерен отказаться от депутатского мандата после выхода "Грузинской мечты" из соглашения с оппозицией.

""Грузинская мечта" вышла из западного пространства и признала Россию своим главным партнером. Стало еще яснее, какой выбор стоит перед грузинским народом. Поражение "Мечты" должно произойти 2 октября. "Грузинская мечта" хочет, чтобы грузинский народ сдался и способствовал смене внешнеполитического курса", - привело его слова издание Report.

Другие члены партии формально остаются в парламенте, чтобы внести изменения в избирательную систему и положить конец правлению "Грузинской мечты", пояснил политик. "По моей просьбе, технически и формально, наши друзья остаются в парламенте", - процитировал его слова портал "Новости Грузия".

Мелия намерен сосредоточиться на муниципальных выборах. "Я отказываюсь от депутатского мандата и полностью переключаюсь вместе со своими друзьями на референдум, которым станут эти выборы", – привел его слова "Sputnik Грузия".

Ника Мелия будет баллотироваться в мэры столицы не только от "Единого национального движения", его поддерживает еще и несколько мелких оппозиционных партий. Его основным конкурентом на выборах станет кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" – действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе, пояснило издание.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе обеспечил себе преимущество на предстоящих выборах на эту должность, поскольку добился достатка в городском бюджете, однако в случае проведения второго тура победу может одержать кандидат от оппозиции, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

Политики США и Европы осудили выход "Грузинской мечты" из соглашения

Президент ЕС Шарль Мишель написал сегодня в своем аккаунте в Twitter: "Вчера (29 июля) встретился с президентом (Грузии) Саломе Зурабишвили, чтобы обсудить политическую ситуацию в отношениях Грузии и Европейского Союза. Консультации в Грузии начинаются. Соглашение от 19 апреля - лучший способ продвинуть программу реформ. Я призываю все стороны ставить интересы граждан на первое место", - заявил он.

Это заявление президента ЕС не последнее, предположил политолог Гия Хухашвили. "Дня через два мы услышим заявление Шарля Мишеля и оно будет более жестким. "Грузинская мечта" провела свое исследование и они поняли, что несмотря на все свои административные ресурсы и помощь патриархии, "Грузинская мечта" не наберет на местных выборах, которые состоятся через два месяца, 43% голосов. Поэтому они пошли на разрыв соглашения от 19 апреля", - заявил он в эфире телекомпании.

Депутаты Европарламента разочарованы решением "Грузинской мечты" аннулировать документ Шарля Мишеля, заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон. "Пока рано говорить о санкциях. Мы хотим, чтобы Грузия встала на европейский путь. Надеюсь, грузинский народ это понимает. Мы также хотим, чтобы Грузия была членом ЕС с ее культурой и традициями. Я приехала, чтобы встретиться и поговорить с членами парламента. Я хочу поговорить с моими коллегами об увеличении прав и власти оппозиции в парламенте. Мы очень разочарованы последними событиями в правящей партии", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Крамон в эфире телекомпании.

Соединенные Штаты Америки расстроены односторонним решением правящей партии Грузии о выходе из соглашения Шарля Мишеля, заявило посольство США. "Соединенные Штаты глубоко опечалены и возмущены односторонним решением партии "Грузинская мечта" выйти из соглашения от 19 апреля - документа, подготовленного после шести месяцев трудных переговоров (...) Все подписавшие стороны должны нести ответственность за свои обязательства по контракту, мы продолжаем настаивать на том, чтобы все стороны подписали и полностью соблюдали соглашение", - говорится в заявлении

Выход "Грузинской мечты" из соглашения только усилит политическую нестабильность в стране, отметило посольство. "Интересы Грузии будут лучше всего защищены, если конкретные вопросы судебной, конституционной и избирательной реформы, достигнутые в соглашении, будут реализованы на основе многостороннего консенсуса, а не в результате односторонних действий одной стороны. Действия, вызывающие дестабилизацию и раскол, приносят пользу только тем, кто стремится подорвать стабильность и успех грузинской демократии", - указано в документе.

Западные партнеры указали, что грузинский народ заслуживает большего, отметила независимый депутат Саломе Самадашвили. "Это означает, что нынешнее правительство не отражает политический выбор и волю грузинского народа", - перевел корреспондент "Кавказского узла" ее слова "Рустави 2". Политик добавила, что неподписание соглашение Шарля Мишеля партией "Единое национальное движение" привело к дополнительным аргументам, использованным партией "Грузинская мечта" в качестве оправдания.

Расхождения во взглядах по определенным вопросам не повлияют на глобальное сотрудничество с США и европейскими структурами, указал депутат от "Грузинской мечты" Михаил Сарджвеладзе. "Это не будет большим изменением в отношениях. Основные ценности и вектор Грузии бесспорны, это закреплено в Конституции", - заявил он в эфире телекомпании.

На "Кавказском узле" опубликованы биография Ники Мелии, а также справки о "Едином национальном движении" и политической коалиции "Грузинская мечта".

Материалы о выборах 2020 года в Грузии собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта"?".