29 июля 2021, 12:46

Сотрудник дагестанского банка и предприниматели заподозрены в крупном хищении

Менеджер банка, двое индивидуальных предпринимателей и гендиректор фирмы в Дагестане заподозрены в том, что похитили кредитные деньги, оформив фиктивные документы.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемые создали организованную преступную группу и до 2020 года, оформив ряд фиктивных кредитных договоров на индивидуальных предпринимателей по кредитной программе для развития малого бизнеса, похитили более 8 300 000 рублей, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении менеджера банка, двух индивидуальных предпринимателей и гендиректора фирмы возбуждено дело части 4 статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной преступной группой). Задержаны гендиректор и индивидуальный предприниматель, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне сотрудница Пенсионного фонда в Дагестане была обвинена по делу о хищении 34 млн рублей.

Примечание:

"Глава Минтуризма Дагестана Расул Ибрагимов обвинен в хищении 620 миллионов", "Глава дагестанского "Россельхозбанка" арестован заочно", "Главбух университета в Дагестане заподозрена в хищении 13 миллионов".

Автор: "Кавказский узел"

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