Адвокат сообщил об ухудшении здоровья арестованного директора сочинского пансионата "Знание"

28 июля 2021, 04:57

Защита руководителя санаторно-курортного комплекса "Знание" в Сочи Дмитрия Богданова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, подала жалобу на продление его ареста. Состояние здоровья Богданова, имеющего серьезное заболевание, в изоляторе ухудшилось, а обеспечить ему полноценное лечение в заключении невозможно, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня руководитель санаторно-курортного комплекса "Знание" в Сочи Дмитрий Богданов, заключенный под стражу по подозрению в злоупотреблении полномочиями, подал апелляционную жалобу на свой арест. Преследование Богданова может быть связано с планами строительства жилищного комплекса на месте пансионата, предположили его коллеги.

Уголовное дело в отношении Богданова было возбуждено после проверки заявления, которое было направлено в Генпрокуратуру России, сообщил 9 июня со ссылкой на источник в правоохранительных органах "Коммерсант-Юг". Автор заявления утверждал, что передача активов санаторного комплекса "Знание" государству, решение о котором принял в июне 2016 года съезд одноименной общественной организации, должна была завершиться в декабре 2016 года, однако этого не произошло. В результате, по мнению заявителя, государству был нанесен ущерб на сумму не менее 350 миллионов рублей, сообщил источник. При этом адвокат Дмитрий Чечерин утверждает, что сроки передачи санаторного комплекса государству не были определены съездом общества "Знание". Кроме того, оснований обвинять Богданова в нанесении ущерба государству или обществу "Знание" нет, так как прибыль от деятельности санаторного комплекса была единственным источником финансирования работы ликвидационных комиссий отделений общества "Знание" в регионах России, считает он.

Заявитель полагает, что Дмитрий Богданов, совмещая должности председателя ликвидационной комиссии и гендиректора санатория, необоснованно затягивал сроки деятельности комиссии, а доходы от деятельности санатория якобы использовались вопреки интересам РФ.

23 июля Центральный районный суд Сочи рассмотрел ходатайство следователя о продлении ареста Богданову, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Дмитрий Чечерин. По его словам, обвиняемый оставлен под стражей до 28 августа.

27 июля Богданов обжаловал это решение, сказал адвокат. "В суд (23 июля) слушателей не пропустили из-за эпидемиологической обстановки. Мой подзащитный там присутствовал лично. Он находится в стрессовой ситуации после двух месяцев изоляции от знакомых, друзей, близких, коллег по работе, что не может не усугублять его болезнь и состояние. Мы говорили об этом в суде, просили суд первой инстанции не продлевать арест, однако суд не принял во внимание даже болезнь Богданова. Он и я подали апелляции", - сказал Чечерин.

"С данным постановлением суда первой инстанции (о продлении ареста до 28 августа) сторона защиты полностью не согласна, поскольку оно вынесено с неоднократными грубыми нарушениями уголовно-процессуального закона и является необоснованным", - говорится в апелляционной жалобе на арест Богданова, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла". В документе отмечается, что "судом достоверно установлено и подтверждено доказательствами... что Богданов Д.В. характеризуется как высоконравственный, добрый, отзывчивый человек, имеющий высшее образование, обладающий глубокими профессиональными навыками, большим опытом работы". Кроме того, обвиняемый имеет постоянное место жительства в Сочи, работает в городе, у него прочные социальные связи, множество почетных грамот и благодарностей за активное участие в жизни города, говорится в жалобе.

Адвокат попросил суд отменить постановление о заключении под стражу Богданова. "Судом совершенно не принято во внимание состояние здоровья обвиняемого Богданова Д.В., хотя стороной защиты в материалы дела представлена справка [об эндокринном заболевании]", - указано в документе. В нем также отмечается, что состояние здоровья Богданова "с каждым днем ухудшается, о чем свидетельствуют систематические вызовы (ему) скорой помощи". Так, 22 июня обвиняемый был госпитализирован в сочинскую больницу, "лечащим врачом были даны рекомендации по его дальнейшему лечению, невозможному в изоляции от общества", говорится в жалобе.

Богданов 27 июля был отправлен этапом из сочинского изолятора временного содержания, где он находился с 31 мая, в СИЗО Армавира, рассказал адвокат. "Мы все очень обеспокоены, выдержит ли он дорогу со своим заболеванием в вагоне, где жара под 50 градусов и битком народа", – сказал он. Адвокат отметил, что никаких следственных действий в сочинском изоляторе с Богдановым фактически не проводилось.

По словам Чечерина, краевой суд отклонил жалобу на арест Богданова до 28 июля, но и на это решение подана кассационная жалоба.

Коллеги Богданова уверены в его невиновности

"С Дмитрием Богдановым познакомилась в 2013 году в рамках ассоциации отельеров. Человек - флагман, отельер с большой буквы... научил отельеров дружить и вместе создавать гостиничный конкурентоспособный продукт, мыслить более масштабно, делая Сочи более привлекательным для туристов", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" управляющая апарт-отеля Shanti Palace Aparthotel Фофи Ламжиева.

Она отметила, что в жизни и общении Богданов - "добрейший и отзывчивый человек". "Не верится, что он смог совершить что-либо, за что можно было бы поместить его под стражу. Думаю, что произошла серьёзная ошибка... Очень надеюсь, что дело разрешится, и честная деловая репутация Богданова не будет запятнана этим недоразумением, которое длится вот уже почти два месяца", – сказала Ламжиева.

Исполнительный директор одного из консалтинговых агентств Александра Мирошникова считает Богданова свои наставником. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что накануне ареста Богданова присоединилась к его команде для развития проектов. "Я несколько дней не могла до него дозвониться. И уже начала волноваться. Все мы, близкие, друзья и коллеги, переживаем за его здоровье. Серьезное заболевание и трагические события декабря прошлого года, связанные со смертью Валентины (супруги Дмитрия Владимировича), давали о себе знать. И вот очередное испытание", – сказала Мирошникова.

Отказ в освобождении под залог, отписки на жалобы и апелляции адвоката, продление ареста – "все это сильно огорчает", посетовала она. "Но каждый, кто лично или косвенно знаком с Богдановым, уверен в его невиновности. Не зря люди со всей страны шлют ему слова поддержки", – рассказала Мирошникова.

Коллеги Богданова Светлана Дудукчян и Владимир Масютин выказали озабоченность состоянием здоровья обвиняемого. "Богданов находится в стрессовой ситуации, без нормального сбалансированного питания, без физической активности, что привело к ухудшению состояния здоровья. Конечно, ему больно от того, что страдает его доброе имя и репутация. Поддерживаем его многочисленными письмами друзей, коллег, партнёров, которые мы передаём ему через адвокатов", – сказал Масютин.

"Если в Сочи к нему в изолятор временного содержания приезжали врачи, и мы как-то контролировали ситуацию на местном уровне, то, я уверен, что никакой помощи в СИЗО Армавира он получать не будет. Это опасно для жизни больного человека", – считает он.