Кадр видео акции солидарности с задержанным по делу об экстремистском сообществе Махачем Башировым. Скриншот https://www.instagram.com/tv/CRv1kEHi-7l/?utm_medium=share_sheet

26 июля 2021, 16:44

Односельчане выразили поддержку дагестанцу Баширову после задержания

Жители Хасавюртовского района провели в Махачкале акцию солидарности с задержанным по делу об экстремистском сообществе Махачем Башировым и записали видео, в котором охарактеризовали его как добропорядочного человека. Петиция в поддержку Баширова собрала более 1400 подписей.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля Следственный комитет объявил о задержании в Ставропольском крае семи жителей Дагестана, Карачаево-Черкесии и Ставрополья, подозреваемых в причастности к попытке взорвать отдел полиции в Кисловодске. Среди задержанных, которых следствие считает участниками запрещенного в России экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир валь-Хиджра", оказался и Махач Баширов. Его мать записала видеообращение к Владимиру Путину, в котором заявила о невиновности своего сына.

Организация "Ат-Такфир валь-Хиджра"* (Обвинение в неверии и хиджра) появилась в Египте и получила распространение на Северном Кавказе, особенно в Кабардино-Балкарии в 1997-1998 годах. Сторонники организации относятся к салафитскому течению в исламе и отличаются жесткими требованиями к единоверцам, говорится в материале "Кавказского узла" "Кабардино-Балкария: На пути к катастрофе. Предпосылки вооруженного выступления в Нальчике 13-14 октября 2005 года".

Родственники не знают, куда Баширова поместили после ареста

Адвокат объяснил родителям Баширова, что его считают участником экстремистского сообщества. По версии следствия, он предлагал отправить для помощи детям в Сирии две тысячи рублей. Сам Махач Баширов называет эти обвинения "враньем и поклепом". Однако на суде он находился в подавленном состоянии, указала мать Баширова. "То, что ему предъявляют, построено на чьих-то словах - якобы кто-то что-то слышал. Но никакой конкретики нет", - заявила Любовь Баширова.

Суд заключил Баширова под стражу, но обвинение пока еще не предъявлено, добавила она.

Родителям пришлось искать своему сыну нового адвоката в Пятигорске, так как предыдущий защитник не смог дальше представлять интересы Баширова из-за занятости. "Мы расторгли с ним соглашение и сейчас заключаем соглашение с новым адвокатом. Он будет вести наше дело. Новый адвокат пока еще не виделся с Махачем. Сейчас мы будем искать, где же он все-таки находится - в Ессентуках или Зеленокумске. Новый адвокат начал работу", - пояснила Любовь Баширова.

Баширов не признал своей вины

Махача Баширова без объяснения причин забрали из дома родителей в селении Теречное Хасавюртовского района неизвестные люди в масках, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать подозреваемого Любовь Баширова. "В этот день у нас планировалось сватовство дочери. Мы готовились к нему, но рано утром вооруженные люди окружили дом со всех сторон. Они ворвались, скрутили руки Махача и потащили его в свою машину. Забрали с собой и его телефон. Мы ничего не могли понять. Куда его отвозят, не сказали, но кто-то из них пообещал отпустить сына через полчаса после допроса", - отметила она.

Родители сразу же поехали в Махачкалу, а по пути начали звонить в различные правоохранительные органы и жаловаться на похищение сына. "Нам отвечали, что Махача нет в Махачкале. Куда его увезли, мы не знали. Вернулись в Хасавюрт, и там написали в отделении полиции заявление о похищении", - сообщила Баширова.

К этому времени в город также начали съезжаться и другие односельчане Башировых. Самой Любови Башировой, как она рассказала, стало плохо, ей вызвали скорую помощь. "Из села в Хасавюрт приехали многие. Они были в шоке, что Махача могли за что-то задержать. Они даже провели небольшой митинг. Но это мне потом рассказывали, потому что я очнулась только в больнице, куда меня привезла "скорая". Когда мне полегчало, меня увезли домой", - отметила она.

Ближе к вечеру 22 июля Махач Баширов позвонил отцу и сказал, что находится в Ессентуках, попросил привезти сменную одежду. "Он еще добавил, что рассказал следователям все как было. Больше ничего не говорил. Мы сразу поехали в Ессентуки. Добрались поздно ночью. С утра начали искать адвоката. Следователь поставил нам срок, что если до 16 часов мы не найдем адвоката, то они дадут ему своего защитника. Но нам удалось заключить соглашение, и адвокат в тот день увиделся с Махачом в зале суда", - отметила Любовь Баширова.

Представитель духовенства положительно отозвался о Баширове

Махач Баширов, как рассказала его мать, работал фельдшером на скорой помощи в Кисловодске и врачом реанимации в Пятигорске. "Когда началась пандемия, Махач продолжал работать, но вскоре он сам заразился коронавирусом. Перенес болезнь тяжело и еще заразил беременную жену. Они лежали в больнице. После выписки он еще на какое-то время вернулся на работу, но когда родился ребенок, они приехали в Дагестан. Здесь работал вместе с отцом на стройке. С февраля он начал собирать документы, чтобы вернуться в Кисловодск и устроиться обратно на скорую помощь. Оставалось забрать одну-единственную справку. Его уже ждали в Кисловодске. На станции скорой помощи дали положительную характеристику", - рассказала Баширова.

По ее словам, до этого задержания у Махача Баширова никогда не было проблем с правоохранительными органами. "Я воспитывала сына, чтобы он был мусульманином, не пропускал намазы. Всегда ругала, если он пропускал пятничный намаз. Он всегда был на виду, у него открытая душа - никогда не отказывал тем, кто обращался за помощью. Заммуфтия мне присылал аудиосообщение с поддержкой, он о нем положительно отзывается. А сейчас следователи говорят, что он собирался куда-то убежать. Да куда он мог уехать, оставив 10-месячного ребенка, жену? Он собирался выйти на работу после того, как поможет закончить отцу со строительством", - подчеркнула Любовь Баширова.

В Instagram-паблике terechnoe.today 25 июля были опубликованы нарезки видеороликов, в которых родственники и знакомые дали характеристику Махачу Баширову. В частности, заместитель имама села назвал его примером нравственности и духовности. "Я могу сказать о нем только хорошее. Когда он приезжает в отпуск, посещает центральную мечеть. Он всегда предлагает односельчанам помощь. Никогда я у него не замечал каких-то радикальных взглядов на жизнь. То, что с ним произошло, большая ошибка", - сказал заместитель имама.

У педагогического коллектива никогда не было нареканий или замечаний к Махачу Баширову, указывает на видео его бывшая классная руководительница Барият Исмаилова. С хорошей стороны охарактеризовали Баширова и одноклассники.

На портале Change.org 24 июля была размещена петиция, адресованная в Генеральную прокуратуру России, с просьбой добиться справедливости по делу Баширова. "Ему предъявляют обвинение, которого он не совершал", - говорится в петиции. К 16.37 часам 26 июля ее поддержали 1413 человек.

* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории страны запрещена.

Примечание:

"Опубликовано видео с дагестанским врачом из ИГ*", "Жительница Баксана заподозрена в финансировании терроризма", "Житель Ставрополья признан виновным в финансировании ИГ*".

Автор: Расул Магомедов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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