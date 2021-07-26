Дзюдоист Шавдатуашвили принес Грузии вторую олимпийскую медаль

26 июля 2021, 14:58

Лаша Шавдатуашвили уступил в финале японцу Шохею Оно, завоевав серебряную медаль. Парламент Грузии прервал заседание, чтобы посмотреть выступление спортсмена.

Как писал "Кавказский узел", Важа Маргвелашвили завоевал серебряную медаль Олимпиады, уступив в финальном поединке японскому дзюдоисту Хифуми Абэ, и принес сборной Грузии первую награду Игр в Токио.

В финале турнира по дзюдо в весовой категории до 73 килограммов грузинский спортсмен Лаша Шавдатуашвили встретился с Сёхэй Оно из Японии и уступил в дополнительное время, сообщило сегодня издание Report

Это вторая медаль грузинской делегации на Олимпиаде в Токио, отметил "Первый канал".

Для Шавдатуашвили эта медаль стала третьей в карьере на Олимпийских играх. В 2012 году в Лондоне грузин стал олимпийским чемпионом, а на Играх в Рио-де-Жанейро (2016) – бронзовым призером, проинформировал сегодня "Sputnik-Грузия".

За финальным матчем наблюдали грузинские парламентарии. Председатель фракции партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе предложил прервать на несколько минут заседание, чтобы посмотреть финальное состязание, парламентарии поддержали его, пишет издание "Новости-Грузия".