Дзюдоист из сборной Грузии завоевал серебряную медаль Олимпиады

25 июля 2021, 14:13

Важа Маргвелашвили завоевал серебряную медаль Олимпиады, уступив в финальном поединке японскому дзюдоисту Хифуми Абэ, и принес сборной Грузии первую награду Игр в Токио.

Как писал "Кавказский узел", женская сборная России сегодня вышла в финал турнира по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио, однако в решающей встрече уступила команде Южной Кореи. Серебряную медаль в составе российской сборной завоевала спортсменка из Таганрога Елена Осипова.

Дзюдоист Важа Маргвелашвили завоевал серебряную медаль Олимпиады в весовой категории до 66 кг, принеся сборной Грузии первую награду Игр в Токио, сообщает "Новости-Грузия".

В финале Важа Магвелашвили уступил дзюдоисту из Японии Хифуми Абэ. В первом матче он обыграл соперника из России Якуба Шамилова, а в четвертьфинале победил представителя Израиля Баруха Шмайлова, информирует "Sputnik Грузия".

Среди достижений Маргвелашвили – золотые и серебряные медали чемпионата Европы, "бронза" чемпионата мира и несколько побед на турнирах Гран-при и "Большого шлема", пишет издание.

Финальный поединок дзюдоистов в весовой категории до 66 кг, в котором Маргвелашвили уступил Хифуми Абэ, начался сегодня в 13 мск, уточняет "Чемпионат".

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа, на них приехали около 11 тысяч спортсменов из 205 национальных олимпийских комитетов. Они разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта – академической гребле, бадминтоне, баскетболе, софтболе, боксе, борьбе, велоспорте, водном поло, плавании, прыжках в воду, синхронном плавании, волейболе, гандболе, гольфе, гребле на байдарках и каноэ, спортивной гимнастике, прыжках на батуте, художественной гимнастике, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, настольном теннисе, парусном спорте, регби-7, серфинге, скейтбординге, спортивном скалолазании, современном пятиборье, стрельбе, стрельбе из лука, теннисе, триатлоне, тхэквондо, тяжелой атлетике, фехтовании, футболе и хоккее на траве, информирует на своем сайте Олимпийский комитет России.