Волгоградский активист призвал отменить штраф защитнице Волго-Ахтубинской поймы

25 июля 2021, 16:31

Штраф в 150 тысяч рублей несправедливо назначен Галине Тихенко за выражение гражданской позиции по поводу вырубки дубов в Волго-Ахтубинской пойме, заявил на одиночном пикете в Волгограде активист Владимир Тельпук. Прохожие разделили недовольство противников вырубки деревьев.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля Краснослободский горсуд оштрафовал на 150 тысяч рублей 74-летнюю активистку Галину Тихенко, признав ее нарушительницей порядка проведения пикетирования на месте строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме. Пенсионерка намерена обжаловать решение суда, но призналась, что, если суд оставит решение о штрафе в силе, она не сможет заплатить его самостоятельно.

Согласно материалам дела, 7 июля Галина Тихенко стояла с плакатом рядом с другой женщиной, в руках у которой также был плакат. Суд признал это групповым пикетом. Сама Тихенко утверждает, что проводила одиночный пикет и не рассчитала расстояние до другого пикетчика. "Я всегда следила, чтобы никого рядом не было. На один момент кто-то подскочил и сказал: "Давайте я вас сфотографирую". Открыла на секунду плакат – и все. [...] Мне припомнили пикет 31 января [в поддержку Навального], получилось повторное нарушение", - пояснила она "Кавказскому узлу".

Волгоградский активист Владимир Тельпук вышел сегодня в 14 мск на одиночный пикет на аллее Героев. У него был плакат с надписью «Борьба с коррупцией – это экстремизм?», а также плакаты с критикой действующей власти, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте пикета.

Активист пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что проводит пикет в связи с назначенным Галине Тихенко штрафом. "Любое строительство, в том числе дорог, связано с коррупционными рисками. В Волго-Ахтубинской пойме же решили не только построить дорогу, но и уничтожить дубы. Получается, что женщина вышла заявить о своем несогласии с этим, но на нее тут же надавили государственные органы – полиция и суд. Как она будет выплачивать этот огромный штраф, непонятно. Ясно одно – все это делается для того, чтобы другим было неповадно выражать свою точку зрения. Считаю, что областной суд должен отменить решение о штрафе", - сказал Владимир Тельпук.

В начале 2021 года Минприроды России не согласовало проект властей Волгоградской области о вырубке дубов для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме. Выбранный вариант строительства трассы пройдет с минимальными потерями для жителей поймы, заверили в администрации области. В июне стало известно, что Минприроды разрешило строить дорогу, вырубив для этого часть рощи. Волгоградские активисты в связи с этим неоднократно проводили акции протеста. В частности, 7 июля около 50 жителей области собрались на месте строительства дороги и потребовали от прокуратуры и полиции провести проверку в связи с запланированной вырубкой дубов. 23 июля прокуратура приступила к проверке строительства дороги.

По словам Тельпука, он рассказывает прохожим о назначенном Тихенко штрафе, однако "об этом никто ничего не знает". Прохожие подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что не знают о штрафе Галине Тихенко. "Слышал, что дорогу буду строить в пойме, - сказал, в частности, гуляющий с детьми мужчина, который представился Олегом. – Про заварушку с деревьями тоже читал. Деревья жалко, конечно. Про штраф впервые слышу. За что штраф-то такой огромный?".

Студент Илья сообщил, что следит за историей со строительством дороги в пойме, но "про такой большой штраф не слышал". "Вообще наступление строительства на природу идет повсеместно, и я за природу", - добавил молодой человек.

Спутница Ильи Арина также сказала, что не знает про штраф активисте Тихенко. "Надо будет порыть в интернете, по телевизору о таком почему-то не говорят. Про историю с дубовой рощей наслышаны. У меня у бабушки дача там рядом, жаль, если снесут дубы", - сообщила девушка.

Водители проезжавших мимо машин сигналили пикетчику. Полицейские наблюдали за Тельпуком со стороны и не подходили к нему.

Сам активист добавил, что полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту нападения на него прохожей 12 июня. Согласно ответу отдела полиции № 4 УМВД по Волгограду от 22 июня (копия документа имеется в распоряжении Кавказского узла), "был зарегистрирован материал проверки по факту получения телесных повреждений, в ходе которой было установлено, что отсутствуют признаки состава преступления , предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои. – Прим. "Кавказского узла"). [...] В возбуждении уголовного дела отказано".

Напомним, 13 июля активисты зафиксировали вырубку в Волго-Ахтубинской пойме 42 дубов и передали материалы об этом в правоохранительные органы, а 17 июля собрали около 200 подписей под обращением к президенту и в Генпрокуратуру. На месте строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме начались работы вопреки тому, что проект не прошел природоохранную экспертизу, заявили они.

Противники вырубки дубов считают, что трассу можно проложить и по другому маршруту, без значительного ущерба экологии. Еще в 2020 году они подавали в облкомитет транспорта и дорожного хозяйства собственный альтернативный проект дороги. Тогда активистов поддержал "Гринпис", который усомнился в законности положительного заключения о втором этапе строительства дороги в природном парке.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".