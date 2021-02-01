01 февраля 2021, 02:24
Суд в Волгограде оштрафовал 28 участников протестной акции
Суд Центрального района Волгограда оштрафовал сегодня 28 человек за нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия, один человек арестован на 5 суток.
Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в Волгограде на акции в поддержку Навального были задержаны несколько десятков человек. Силовики, в частности, задержали активистов Галину Тихенко, Наталью Дорожнову, Владимира Тельпука и Владимира Круглякова.
Перед акцией протеста, 29 января, суд постановил заключить под стражу на 10 суток координатора волгоградского штаба Навального Евгения Кочегина, признав его виновным в призывах "к участию в несанкционированном массовом публичном мероприятии в форме митинга".
В Центральный райсуд Волгограда сегодня поступило 30 материалов о нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия (ст.20.2 КоАП РФ), сообщила корреспонденту «Кавказского узла» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
«В отношении 28 правонарушителей судом назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, в отношении одного правонарушителя назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток, по одному делу заседание отложено на 3 февраля», - сообщила она.
В суд также поступил один материал по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ - о нарушении масочного режима, постановлением суда в отношении правонарушителя назначен штраф в размере 7500 руб. Поступил также один материал по ст.19.3 КоАП РФ - неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, в отношении правонарушителя судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток, сообщила пресс-секретарь.
Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России представлены "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов".
Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"