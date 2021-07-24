Убийство полицейского в Ставрополе в ночь на 24 июля 2021 года. Стоп-кадр видео https://youtu.be/uFtmzn5ohzs

24 июля 2021, 17:27

Опубликовано видео убийства полицейского в Ставрополе

Нападавший начал стрелять по начальнику отдела уголовного розыска полиции Ставрополя, как только тот припарковал машину, следует из видео, опубликованного в соцсетях.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 24 июля произошло вооруженное нападение на заместителя начальника отдела уголовного розыска в Ставрополе, он скончался в реанимации от огнестрельных ранений.

Камеры зафиксировали и само нападение на начальника угрозыска. На видео, опубликованном на YouTube-канале "Блокнот-Ставрополь", водитель паркует автомобиль на заполненной машинами парковке. В это время сзади появляется человек, который вытягивает руки вперед держа предмет, который на видео сложно разглядеть. Водитель открывает дверь автомобиля и выползает из машины на коленях, хватается за капот соседней легковушки. Человек преследует его. Когда водитель падает на землю, нападавший убегает. "Он сразу начал через стекло пассажирское стрелять. В маске и перчатках был", - комментирует голос за кадром.

На видео, опубликованном сегодня на YouTube-канале Следкома России, демонстрируется легковой автомобиль с разбитыми стеклами и лежащие на асфальте гильзы. Силовики фиксируют их и собирают.

Telegram-канал Baza озвучил сегодня версию о кровной мести. Убитый, замглавы ставропольского отдела уголовного розыска Руслан Абовян, участвовал шесть лет назад в спецоперации в Чечне. В ходе спецоперации был убит местный житель Джамбулат Дадаев, разыскивавшийся ставропольскими полицейскими по подозрению в покушении на бизнесмена Магомеда Тазирова, указано в публикации.

Напомним, что в апреле 2015 года глава Чечни заявил, что никто не может проводить спецоперации в республике без согласования с местными властями. В противном случае Кадыров разрешил открывать огонь на поражение по участникам спецопераций. Поводом для демарша Кадырова стала спецоперация, проведенная ставропольскими силовиками в Грозном, во время которой был убит находившийся в федеральном розыске Джамбулат Дадаев.

Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь".

Примечание:

"Правозащитники оценили возможность выдачи тел братьев Тимурзиевых", "Суд отказался смягчить меру пресечения Алихану Белхароеву", "МИД Швеции вызвал посла России на неприятный разговор из-за покушения на Тумсо".

Автор: "Кавказский узел"

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