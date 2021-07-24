24 июля 2021, 15:23
Ставропольский полицейский умер в больнице после нападения
Заместитель начальника отдела уголовного розыска в Ставрополе получил огнестрельные ранения при нападении и скончался в реанимации.
По данным следствия, нападение на полицейского произошло ночью 23 июля возле одного из многоэтажных домов в Ставрополе. "Неизвестные совершили нападение на сотрудника полиции, один из них произвел выстрелы. В результате сотрудник полиции получил огнестрельные ранение бедра и туловища, злоумышленники с места происшествия скрылись. Позднее полицейский скончался в реанимационном отделении городской больницы", - сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. "Проводятся мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление", - сказано в сообщении на сайте ведомства.
"Ставропольский полицейский арестован по делу об убийстве", "Прокуратура пригрозила ставропольцу пожизненным сроком за стрельбу по полицейским", "Житель Ставрополья осужден на 19 лет за убийство полицейского".
Автор: "Кавказский узел"
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