Ставропольский полицейский умер в больнице после нападения

24 июля 2021, 15:23

Заместитель начальника отдела уголовного розыска в Ставрополе получил огнестрельные ранения при нападении и скончался в реанимации.

По данным следствия, нападение на полицейского произошло ночью 23 июля возле одного из многоэтажных домов в Ставрополе. "Неизвестные совершили нападение на сотрудника полиции, один из них произвел выстрелы. В результате сотрудник полиции получил огнестрельные ранение бедра и туловища, злоумышленники с места происшествия скрылись. Позднее полицейский скончался в реанимационном отделении городской больницы", - сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. "Проводятся мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление", - сказано в сообщении на сайте ведомства.