Обязательная вакцинация журналистов введена в Кабардино-Балкарии

20 июля 2021, 13:16

Глава управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии расширил список категорий работников, обязанных вакцинироваться от коронавируса, включив в него сотрудников СМИ.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля главный санитарный врач Кабардино-Балкарии принял решение об обязательной вакцинации некоторых категорий работников, которые взаимодействуют с большим числом людей. Прививку первым компонентом вакцины этим людям необходимо сделать до 10 августа, вторым компонентом - до 1 сентября.

Обязательной вакцинации в Кабардино-Балкарии с 15 июля подлежат наемные работники в сфере торговли, общественного питания, бытовых услуг, работники салонов красоты, соляриев, бань, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, клиентских подразделений банков, почтовых отделений, МФЦ, транспорта, в том числе такси, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики, строительства, сельского хозяйства, туризма, культурной сферы, театров и кинотеатров и доставки. В обязательном порядке решено вакцинировать госслужащих, муниципальных служащих и работники органов местного самоуправления.

Главный санитарный врач Кабардино-Балкарии Жирослан Пагов включил сотрудников СМИ в список категорий людей, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса.

"В постановлении "О проведении профилактических прививок отдельным гражданам по эпидемическим показаниям" [...] дополнить: работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в СМИ, в том числе телевидении, радио, электронных средствах массовой информации", - говорится в тексте постановления, опубликованного сегодня на сайте республиканского управления Роспотребнадзора.

Напомним, глава республики Казбек Коков 21 июня заявлял, что в Кабардино-Балкарии не будет вводиться обязательная вакцинация. Он объяснил это возросшими темпами вакцинации. Однако 9 июля глава Минздрава России заявил, что Кабардино-Балкария находится в зоне риска из-за низких темпов вакцинации от COVID-19.

К 15 июля Кабардино-Балкария занимала предпоследнее место в России по доле вакцинированного населения (10,35%), уступая лишь Дагестану, следовало из публикации на сайте Gogov, где собрана официальная статистика по темпам вакцинации.

По состоянию на 20 июля, Кабардино-Балкария и Дагестан по-прежнему занимают предпоследнее и последнее место по этому показателю среди регионов страны. В Кабардино-Балкарии привиты от коронавируса 11,5% населения, в Дагестане – 6,55%, информирует сайт Gogov.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".