Карабахские беженцы рассказали о послевоенных скитаниях

18 июля 2021, 17:14

Более половины беженцев из Нагорного Карабаха остаются в Армении, но в карабахских селах для них строят и ремонтируют дома, отчитались власти. После войны семьям с детьми пришлось скитаться по родственникам, рассказали беженцы.

Как писал "Кавказский узел", осенью 2020 года после войны в Нагорном Карабахе вынужденными переселенцами стали до 40 тысяч человек. 26 июня министерство градостроительства Нагорного Карабаха сообщило, что дома для семей вынужденных переселенцев строятся в Степанакерте, а также в Аскеранском, Мартунинском и Мартакертском районах. В селе Мсмна Мартунинского района 14 домов решено было предоставить после ремонта семьям вынужденных переселенцев. Жилищный вопрос семей всех перемещенных лиц, которые остались жить в Нагорном Карабахе, будет решен в течение трех лет, заверили власти.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

В Армении остаются более 21,6 тысячи беженцев из Нагорного Карабаха

В результате войны 2020 года под контроль Азербайджана перешли более 120 населенных пунктов Нагорного Карабаха, и более половины из 40 тысяч человек продолжают жить в Армении, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница оперативного штаба Нагорного Карабаха в Ереване.

"На сегодня количество насильственно депортированных в Армению жителей Арцаха (Нагорного Карабаха) составляет 5448 семей, или 21615 человек. 68,7% от указанного числа проживают в областях Армении, 31,3% - в городе Ереван", - рассказала она.

Госпрограммой предоставления необходимой мебели и бытовой техникой семьям вынужденных переселенцев, которые поселились в отремонтированных домах в сельских общинах Аскеранского, Мартунинского и Мартакертского районов, воспользовались до 100 семей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы министерства труда, социального обеспечания и миграции Нагорного Карабаха.

"Так как ремонтные работы старого жилого фонда продолжаются, то программа также продолжает действовать в тех сельских общинах Арцаха, куда намерены поселиться семьи вынужденных переселенцев", - пояснил он.

Прежде чем внести пустующие в селах дома в список для ремонта, власти получают согласие от владельцев или наследников хозяев этих домов, подчеркнул представитель министерства.

В селе Мсмна поселилась первая семья вынужденных переселенцев

Село Мсмна Мартунинского района находится в 28 километрах от Степанакерта. Здесь до войны 2020 года проживали 26 семей (98 человек), в основном пожилые люди, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава общины Артур Григорян.

По его словам, из Армении в село вернулись все, кто эвакуировался во время осенней войны. В общине работает школа, где учатся девять детей, работает медпункт, есть электричество и водоснабжение, работают, хоть и с перебоями, сотовая и интернет-связь. Между селом и центром района или Степанакертом отсутствует регулярное транспортное сообщение, люди передвигаются на собственных машинах.

Во время войны село подвергалось интенсивным ракетным обстрелам, добавил Григорян. "Все жители села были эвакуированы в Степанакерт и Ереван. В селе оставались только мужчины – добровольцы и резервисты.. В результате обстрела, повреждены восемь жилых домов – стены, крыши, окна, двери. Также в результате обстрела были уничтожены домашний скот и хозяйственные постройки", - рассказал глава села.

Списки поврежденных домов и потерянного имущества представлены в правительство, и в правительстве обещали "в скором времени заняться этим вопросом", пояснил он. "Еще одной нашей проблемой остается благоустройство дороги. В последний раз она ремонтировалась в конце 90-х. В правительстве меня заверили, что уже разрабатывается программа по благоустройству нашего села", - сказал глава общины Мсмна.

На средства из бюджета в селе ремонтируются 14 домов из старого жилого фонда, в которых нет жильцов. "Четыре дома уже отремонтированы, уже приняли первую семью. Нас радует, что в наше село хотят переехать многодетные семьи, как эта. С появлением молодых семей, село оживет, и госпрограммы для развития нашего села будут оправданы", - считает Григорян.

Прибывшие семьи смогут заняться сельским хозяйством и животноводством, добавил он. "У общины Мсмна 118 гектаров посевных земель. Наша община во время войны не теряла свои земли. Кроме того, здесь безопасно, потому что азербайджанские посты находятся далеко. Думаю, если к нам в село поселятся новые семьи, то и правительство будет заинтересовано скорее начать благоустраивать село", - поделился глава села.

Анаит Еремян переехала в село Мсмна вместе с мужем и четырьмя несовершеннолетними детьми. Их семья стала первой семьей вынужденных переселенцев, поселившейся здесь. До войны семья жила в селе Ерик Кашатагского района, перешедшего под контроль Азербайджана.

"Во время войны мы до предпоследнего дня оставались в селе. Не верили, что наше село тоже сдадут, потому оставались там. Когда уже объявили, что район переходит под контроль Азербайджана, то за один день собрали все самое необходимое и уехали в село Вериншен рядом с городом Горис. Жили у родственников. Потом - в село Тех, опять же к родственникам. Скитались по родственникам, пока не узнали, что в селе Мсмна предлагают жилье вынужденным переселенцам. Приехали с мужем, посмотрели дома и решили поселиться здесь. Условия нам здесь нравятся, а то не приехали бы сюда. Природа здесь хорошая, можно создать свое хозяйство, и главное - здесь безопаснее, чем в других приграничных селах", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Анаит Еремян.

По ее словам, кроме дома, семье предоставили домашнюю мебель и бытовую технику. Социально-финансовую помощь по госпрограмме, семья получает, а муж Еремян подрабатывает наемным рабочим.

"Еще власти обещали выдать нам домашний скот, разную домашнюю птицу. Будем создавать свое хозяйство. А если не дадут, то сами создадим, чтоб растить детей. Кроме того, мы планируем пополнение в семье – после четырех мальчиков очень хотим девочку", - поделилась Еремян, добавив, что «возможно, откроем свой магазинчик одежды, если власти помогут финансово».

Сельчане одобрили идею заселения общины Мсмна молодыми семьями

Жители села Мсмна высказали корреспонденту "Кавказского узла" мнение, что селу необходимы молодые семьи. Так, пенсионер Гамлет Бабаян считает, что тогда «село начнет развиваться, людей станет больше». "Целый день ходим туда-сюда, никого не встретишь. Молодежи очень мало – пара человек. А нам нужны многодетные молодые семьи. Зачем поселять сюда таких старых, как я? Скажем, проживу я еще лет пять-десять, и что? А молодые семьи будут увеличиваться, работать, дети посещать школу, в селе станет оживленнее. Лишь бы работали, как все другие сельчане. Выделим земельные участки, чтоб обрабатывали, скот держали. Отремонтированный дом со всеми бытовыми условиями у них есть. Даже у меня дома нет таких условий. А мы, жители села, сколько сможем, поможем", - сказал Бабаян.

Пенсионер Рудик Хачатрян передал властям для вынужденных переселенцев отцовский дом, где никто не живет. "Пусть отремонтируют и передадут вынужденным переселенцам. Жалко же, двухэтажное здание, пусть сохранится. И нам, старикам, польза, если сюда приедут молодые семьи. Когда старикам нужна какая-то помощь, связанная со здоровьем, или в быту - чтоб помогли, приглядели. А то молодых нет, не к кому обратиться", - поделился Хачатрян.

Другой сельчанин, пенсионер Есав Саргсян, считает, что безопасность важнее, чем ремонт и заселение. "Надо армию восстановить и усилить. Мы готовы жить в палатках, лишь бы обеспечили безопасность, мир. Скажем, если сегодня мой дом отремонтируют шикарно, но завтра беспилотник врага прилетит, все разрушит, кому от этого польза? Для начала надо обеспечить стабильную безопасность, а после уже требовать, чтоб решили проблемы с жильем", - сказал пожилой мужчина.

Еще один пенсионер, Сержик Саргсян, высказался за то, чтобы власти отремонтировали все дома в селе. "Нас всех во время войны эвакуировали в Армению. А когда вернулись, то я увидел, что снаряды попали рядом с домом, в огород. Осколки повредили дом, крышу. А ведь мой дом пострадал еще в первую карабахскую войну, и тогда не помогли с ремонтом. Вот и сейчас ни в один из списков по ремонту дома я не попал. Говорят, ремонтируем только дома для переселенцев. У меня двухэтажный дом. Внизу живем я с женой, а остальную часть готов отдать другим семьям, только пусть отремонтируют мой дом", - сказал Сержик Саргсян.

Беженцы из некоторых сел лишились возможности вернуться домой

Семья Лилит Брузян из села Талиш, чья свадьба в 2018 году стала первой в селе после обострения конфликта 2016 года, сейчас живет в городе Мартакерт. Молодая женщина с мужем и новорожденным сыном сняла дом с минимальными бытовыми условиями. "За свою жизнь я второй раз вынуждена стать переселенцем. В 2016 году, когда еще была не замужем, и в 2020 году - муж отправил меня в Армению, а сам оставался в Арцахе (Нагорном Карабахе). В Армении я, мои родители и младшие братья и сестры жили в пансионате. Когда война закончилась, я еще долгое время боялась возвращаться – боялась не за себя, а за ребенка, которого уже носила. Но в январе пересилила страх, вернулась, потому, что муж ждал нас. Обосновались в Мартакерте, сняли дом, хотя условия не очень важны, но работает только муж, и мы можем позволить себе только это", - рассказала Брузян.

Она отметила, что родители тоже вернулись в Нагорный Карабах в январе и также проживают в Мартакерте, снимая жилье. Все социальные выплаты от государства ее семья получила, и сейчас единственная проблема - это отсутствие своего дома. "Я мечтаю только о том, чтоб власти скорее решили вопрос жилья для вынужденных переселенцев. Остальные бытовые проблемы решаемы, а вот проблему покупки нового жилья наша молодая семья не в состоянии решит самостоятельно", - заметила молодая женщина.

Вилен Петросян, до 2019 года бывший главой общины Талиш, также проживает в Мартакерте и снимает жилье. По его словам, большинство жителей Талиша остались в Армении, в Мартакерте живут несколько семей из Талиша, а в Степанакерте - 3-4 семьи, все они проживают в съемном жилье и пользуются госпрограммой по компенсации платы за жилье. "Война 2020 года оказалось страшнее все предыдущих войн. Если в прошлом мне удавалось убедить людей возвращаться, то теперь даже нет малейшей надежды на это. Хотя, если власти решат жилищный вопрос талишцев, то, возможно, они захотят вернуться в Арцах и жить в других сельских населенных пунктах", - сказал Петросян корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что отдельной программы по обеспечению жильем жителей Талиша не существует, и талишцы наравне с другими находятся в списках вынужденных переселенцев.

Семья Вани Алтуняна из села Мец Тагер Гадрутского района после войны некоторое время жила в Армении. Так как их район оказался под контролем Азербайджана, они не могли вернуться в свой дом. Имущество вывести не удалось, так как все мужчины были на фронте, а женщины взяли документы и одежду для детей. У Вани Алтуняна пять взрослых детей со своими семьями, и все они жили в селе Мец Тагер.

После войны большая семья не могла вернуться, так как найти временное жилье в Степанакерте было невозможно – все квартиры и гостиницы были заняты. До весны 2021 года семья жила у знакомых в армянских селах Сис, Ходанавар, Иджан и Птгни. Жили в основном на соцвыплаты от правительства, рассказал Алтунян.

"После скитаний мы решили вернуться в Арцах, когда узнали, что предоставляются дома в селах", - добавил он. В селе Патара Аскеранского района семье Алтуняна предложили двухэтажный дом с мебелью, и члены семьи мужчины уже наладили хозяйство и нашли работу. "Мы не теряем надежды, что когда-то наш район будет деоккупирован, и мы вернемся в свой дом, в свое село", - сказал мужчина.

Подробнее об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".