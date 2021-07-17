Грузинская оппозиция раскритиковала кандидатов в председатели ЦИК

17 июля 2021, 12:53

Оба представленных на должность председателя Избиркома Грузии кандидата являются действующими сотрудниками комиссии и при них были допущены нарушения по время последних парламентских выборов, что свидетельствует об их связях с "Грузинской мечтой", считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские оппозиционеры.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 июня председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания объявила, что с 1 июля уходит в отставку. По ее словам, это способствует проведению объективных выборов и ускорит разрешение политического кризиса в стране. 2 июля стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили своим указом объявила конкурс на пост председателя ЦИК и создала конкурсную комиссию, которая отберет предложенных на этот пост кандидатов.

Согласно новой версии Избирательного кодекса Грузии, председатель ЦИК должен быть избран парламентом. Президент в течение 15 дней должен издать указ о проведении конкурса на пост председателя ЦИК и о создании комиссии, которая его проведет. В состав комиссии входит от 9 до 11 членов, которые в течение 12 дней рассмотрят и отберут не больше трех кандидатов на пост. После этого президент Грузии представляет парламенту двух кандидатов, из которых парламент избирает председателя ЦИК. Председатель ЦИК должен быть избран 2/3 голосами от списочного парламента сроком на пять лет. Если кандидат не получит поддержку такого количества депутатов, то срок его полномочий на посту председателя ЦИК составляет полгода.

Парламент Грузии рассматривает двух кандидатов на пост председателя ЦИК Грузии – Георгия Каландаришвили и Георгия Сантуриани, представленных президентом страны высшему законодательному органу. Оба кандидата являются действующими сотрудниками ЦИК, в котором возглавляют департаменты, сообщила 16 июля "Грузия Online".

На то, что кандидат на пост председателя ЦИК Георгий Каландаришвили причастен к нарушениям на парламентских выборах 2020 года указывает то, что после отставки пресс-спикера именно он выступал с ключевыми заявлениями избирательной администрации, отметил один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Леван Тархнишвили, который ранее занимал должность председателя ЦИК Грузии и под руководством которого Каландаришвили начал работать в ЦИК. "На последних выборах он играл одну из главных ролей в тех нарушениях, которые совершила Центральная избирательная комиссия и вся система. Поэтому не могут быть претензии только к председателю ЦИК, а ко всем остальным сотрудникам", – сказал Тархнишвили корреспонденту "Кавказского узла".

Второй кандидат – Георгий Сантуриани, возглавляет юридический департамент ЦИК, который отклонил все жалобы и замечания поданные политическими партиями и НПО в связи с предварительными результатами парламентских выборов, добавил оппозиционер.

После выборов в парламент Грузии, которые прошли 31 октября 2020 года, в адрес ЦИК страны со стороны оппозиции звучала критика в связи с нарушениями при подсчете голосов. Оппозиционеры указывали на расхождение информации НПО в итоговых протоколах голосования с данными ЦИК. Активисты направили в Центризбирком жалобы, но ни одна из них не была удовлетворена. Дисбаланс в итоговых протоколах вызван тем, что в голосовании принимали участие находящиеся в карантине и самоизоляции из-за коронавируса избиратели, пояснили власти Грузии.

Партия "Единое национальное движение" не участвует в рассмотрении кандидатур на должность руководителя ЦИК Грузии, однако изначально было подозрение, что будут представлены подконтрольные властям кандидаты, заявил депутат парламента от "Единого национального движения" Леван Бежашвили.

Это подозрение возникло при рассмотрении проекта Избирательного кодекса, одним из пунктов в котором было избрание председателя ЦИК двумя третями парламента. Однако в ходе обсуждения партия "Грузинская мечта" внесло условие, что если кандидатуру председателя ЦИК не поддержит необходимое число депутатов, то он будет избран большинством голосов на полгода, пояснил он. "Это дополнение внесли, чтобы не смогли саботировать процесс избрания председателя Центризбиркома. Тогда у нас возникло подозрение, что "Грузинская мечта" не пожелает достичь консенсуса с оппозицией и наше подозрение оправдалось, когда президент представила парламенту эти две кандидатуры. Их представление явно указывает на то, что "Грузинская мечта" не хочет идти на уступки и для нее жизненно важно полностью контролировать ситуацию в ЦИК", – сказал Бежашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Без участия оппозиции в голосовании парламент не сможет избрать председателя ЦИК двумя третями голосов и его изберут сроком на полгода. Однако и этот срок позволяет провести осенние выборы в органы местного самоуправления под контролем правящей партии и в случае необходимости манипулировать данными для изменения результатов выборов, подчеркнул оппозиционер.

Поддержать обоих кандидатов отказались и депутаты от оппозиционный фракции "Группа реформы Шарля Мишеля", заявив, что они "хорошо осведомлены" о методах их работы, передал корреспондент "Кавказского узла". Председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили отметил, что на комитетском слушании оппозиционеры не озвучили "ни одного аргумента, что компетенция кандидатов не соответствует". "Оба кандидата годами работают в Центризбиркоме и у них высокая квалификация, а оппозиционеры считают, что они не будут независимыми", – сказал Оханашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Сомнения в независимой работе Георгия Каландаришвили на посту председателя ЦИК высказал и руководитель НПО "Ассоциация молодых юристов" Ника Свимонишвили. У Каландаришвили не будет высокой степени доверия среди жителей, также не будет и того политического доверия, которого требует от парламента законодательство, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сам Георгий Каландаришвили, 15 июля во время заседания юридического комитета отвечая на вопрос были ли сфальсифицированы парламентские выборы 2020 года заявил, что фальсификации не было, о чем свидетельствуют одинаковые оценки международных и неправительственных организаций, передал грузинский "Первый канал". "Меня оценить очень просто: я работаю в Центральной избирательной комиссии последние 13 лет <…> Никто не сможет сказать, что моя кандидатура не подходит по критериям. Моя работа на протяжении 13 лет была высокопрофессиональной", – сказал в эфире "Первого канала" Каландаришвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".