Спасатели извлекают тело погибшего из канала Баксанской ГЭС. Стопкадр видеоролика на странице https://www.instagram.com/p/CRYQOBQoBIJ/

17 июля 2021, 06:58

Тело жителя Заюково обнаружено в канале Баксанской ГЭС

Спасатели извлекли тело упавшего в реку Баксан жителя села Заюково из канала Баксанской ГЭС и передали его сотрудникам полиции, отчитался Эльбрусский ВПСО.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 мая житель Кабардино-Балкарии упал в реку Баксан при переправе на лошади. Инцидент произошел между селами Заюково и Атажукино.

Тело жителя села Заюково извлечено из канала Байксанской ГЭС, сообщил вечером 16 июля Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд (ВПСО) МЧС России.

Сотрудники МЧС обследовали три километра тоннеля напорно-станционного узла электростанции, тело было обнаружено перед турбинами ГЭС. В поисковых работах было задействовано 14 человек и две единицы техники, уточняется в информации, опубликованной на странице в Instagram Эльбрусского ВПСО.

К публикации в соцсети также прикреплен ролик, на его кадрах показана группа спасателей, которая входит в туннель. Далее на кадрах показан шлюз ГЭС. Затем показаны сотрудники МЧС, которые выносят на носилках тело из канала Баксанской ГЭС.

"Кавказский узел" также писал, что 8 мая в поселке Каменномостский Майкопского района три человека сорвались в горную реку Белую. К 14 мая были найдены тела двоих погибших. Спасатели расширили зону поиска остальных пропавших участников группы и анонсировали участие в поисковой операции всадников.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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