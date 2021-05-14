Тело второго пропавшего туриста найдено в Адыгее

14 мая 2021, 13:35

Спасатели нашли тело еще одного из унесенных течением реки Белой туристов, в поисках третьего пропавшего участвуют 77 спасателей и волонтеры, сообщило сегодня управление МЧС по Адыгее.

Как писал "Кавказский узел", вечером 8 мая в поселке Каменномостский Майкопского района три человека сорвались в горную реку Белую. 11 мая тело погибшего туриста было найдено в 30 километрах ниже по течению реки Белой. 11 мая спасатели расширили зону поиска остальных пропавших участников группы и анонсировали участие в поисковой операции всадников.

Несчастным случаем на реке Белой заинтересовались следователи, начав процессуальную проверку. По данным Следственного комитета, одного туриста из Астраханской области, который фотографировался у реки, стало уносить сильным течением реки, его земляк пытался помочь, но его также понесло течением. Проходивший мимо 36-летний житель Калмыкии бросился на помощь утопающим, но не удержался и тоже упал в воду.

Тело погибшего обнаружила сегодня пешая поисковая группа на берегу реки Белой, сообщило управление МЧС по Адыгее. "В 10:05 мск при обследовании береговой линии поселка Тульского обнаружено тело человека", - проинформировало ведомство.

Поселок Тульский находится в 27 километрах ниже по течению реки Белой от места падения туристов в воду, следует из информации на сервисе "Яндекс. Карты".

В поисках участвуют 77 спасателей, а также волонтеры, используются 22 единицы техники, к том числе беспилотник, говорится в сегодняшнем сообщении в Instagram МЧС Адыгеи.

По данным на вечер 13 мая, обследованы 123 километра прибрежной линии по течению реки Белой в направлении Майкопской ГЭС и ниже электростанции до хутора Веселый, сообщили "Кубанские новости"

Первым был обнаружен турист из Астраханской области, сообщило представитель управления СКР по Адыгее. "Тело опознано. Это один из унесенных течением реки мужчин, приехавший в регион из Астраханской области", - процитировал его слова "Интерфакс" 12 мая.