09 мая 2021, 14:04

Следком сообщил подробности инцидента с туристами в Адыгее

Три человека, которых унесло течением горной реки в Адыгее, приехали в республику из Астраханской области и Калмыкии, их поиски продолжаются, сообщил Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", вечером 8 мая в поселке Каменномостский Майкопского района трое туристов сорвались в горную реку Белую. По словам очевидцев, трое мужчин фотографировались над рекой, один из них упал в воду, а двое других попытались его вытащить, но тоже упали в реку. В поисках участвуют 23 человека, сообщили сегодня спасатели.

Следователи начали процессуальную проверку в связи с несчастным случаем на реке Белой. По их данным, пропавшие – жители Астраханской области и Калмыкии, сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Адыгее.

"Двое мужчин из Астраханской области отдыхали на берегу реки Белая, после чего один из них решил сделать фото. Для этого он зашел в воду, а второй мужчина хотел сфотографировать приятеля на камеру мобильного телефона. Мужчину, находившегося в воде, стало уносить сильным течением реки, его приятель пытался помочь, однако последнего также понесло течением. Проходивший мимо 36-летний житель Республики Калмыкия бросился на помощь утопающим, но не удержался и упал в воду. Всех троих мужчин унесло вниз по течению реки", - говорится в опубликованном сообщении.

Найти унесенных рекой мужчин пока не удалось, отмечается в публикации, размещенной в 11.53 мск на сайте ведомства.    

Прокуратура Адыгеи также начала проверку инцидента, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Примечание:

"Турист утонул в Карачаево-Черкесии", "Двое туристов утонули в Карачаево-Черкесии", "СКР: смерть туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии признана несчастным случаем".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

09 мая 2021, 14:45

09 мая 2021, 13:10

09 мая 2021, 12:15

09 мая 2021, 11:32

09 мая 2021, 10:23

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи