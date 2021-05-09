Следком сообщил подробности инцидента с туристами в Адыгее

09 мая 2021, 14:04

Три человека, которых унесло течением горной реки в Адыгее, приехали в республику из Астраханской области и Калмыкии, их поиски продолжаются, сообщил Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", вечером 8 мая в поселке Каменномостский Майкопского района трое туристов сорвались в горную реку Белую. По словам очевидцев, трое мужчин фотографировались над рекой, один из них упал в воду, а двое других попытались его вытащить, но тоже упали в реку. В поисках участвуют 23 человека, сообщили сегодня спасатели.

Следователи начали процессуальную проверку в связи с несчастным случаем на реке Белой. По их данным, пропавшие – жители Астраханской области и Калмыкии, сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Адыгее.

"Двое мужчин из Астраханской области отдыхали на берегу реки Белая, после чего один из них решил сделать фото. Для этого он зашел в воду, а второй мужчина хотел сфотографировать приятеля на камеру мобильного телефона. Мужчину, находившегося в воде, стало уносить сильным течением реки, его приятель пытался помочь, однако последнего также понесло течением. Проходивший мимо 36-летний житель Республики Калмыкия бросился на помощь утопающим, но не удержался и упал в воду. Всех троих мужчин унесло вниз по течению реки", - говорится в опубликованном сообщении.

Найти унесенных рекой мужчин пока не удалось, отмечается в публикации, размещенной в 11.53 мск на сайте ведомства.

Прокуратура Адыгеи также начала проверку инцидента, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.