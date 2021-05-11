Спасатели решили привлечь всадников к поискам туристов в Адыгее

11 мая 2021, 21:34

Поиски туристов, упавших в горную реку Белую в Адыгее, приостановлены в связи с наступлением темноты. С 12 мая к поисковой операции привлекут всадников, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", вечером 8 мая в поселке Каменномостский Майкопского района три человека сорвались в горную реку Белую. Сегодня тело погибшего туриста было найдено в 30 километрах ниже по течению реки Белой. Спасатели расширили зону поиска остальных пропавших участников группы. При необходимости к поискам будут привлечены волонтеры, сообщил глава Адыгеи.

Несчастным случаем на реке Белой заинтересовались следователи, начав процессуальную проверку. По данным Следственного комитета, одного туриста из Астраханской области, который фотографировался у реки, стало уносить сильным течением реки, его земляк пытался помочь, но его также понесло течением. Проходивший мимо 36-летний житель Калмыкии бросился на помощь утопающим, но не удержался и тоже упал в воду.

Спасатели сегодня обследовали более 82,5 километра прибрежной линии и реки Белой по течению, к поискам туристов были привлечены добровольцы, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Адыгее на своей странице в Instagram. По состоянию на 19.30 мск поисково-спасательные работы приостановлены в связи с наступлением тёмного времени суток, отмечается в сообщении.

Продолжение поисков запланировано на утро 12 мая, в поисках планируется задействовать всадников объединения "Шыу хасэ".

В Instagram-аккаунте ведомства также опубликован видеоролик, на котором показаны кадры поисков пропавших. На видео сотрудники МЧС сначала рассматривают карту и намечают маршрут поисков. Затем показано, как спасатели спускают лодку в реку, садятся в нее и отправляются на поиски. На видео слышен шум реки, бурное течение сильно раскачивает и бросает из стороны в сторону лодку спасателей, а они активно гребут веслами, пытаясь удержать ее наплаву. По данным на 21.00 мск сегодня пользователи посмотрели его 1711 раз и оставили под ним 9 комментариев.

"Какая вода... Жутко смотреть как лодку кидает", - написала lovelovedaaa.

Авторы комментариев одобрили идею привлечь к поискам всадников.

"Быстрее бы планировали и привлекли всадников", - отметила verashapovalova28.

"Дрон бы запустили, безопаснее и эффективнее, у спасателей все внимание на то, как бы самим не упасть в реку", - предложила olesyasolo_2805.