Спасатели на реке Белой. Скриншот https://www.instagram.com/p/COu3wugL9Kc/

11 мая 2021, 19:14

Спасатели обнаружили тело погибшего на реке в Адыгее

Тело погибшего туриста найдено в 30 километрах ниже по течению реки Белой, в связи с чем спасатели расширили зону поиска остальных пропавших участников группы. При необходимости к поискам будут привлечены волонтеры, сообщил глава Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", вечером 8 мая в поселке Каменномостский Майкопского района три человека сорвались в горную реку Белую. Спасатели начали поиски в каньоне реки, но были вынуждены приостановить их из-за наступившей темноты. 9 мая в поисках туристов участвовали 23 человека, 10 мая группа из 60 спасателей обследовала почти 72 километра реки и берегов горной реки Белой, в которую упали три человека, но поиск пока не дал результатов.

Несчастным случаем на реке Белой заинтересовались следователи, начав процессуальную проверку. По данным Следственного комитета, одного туриста из Астраханской области, который фотографировался у реки, стало уносить сильным течением реки, его земляк пытался помочь, но его также понесло течением. Проходивший мимо 36-летний житель Калмыкии бросился на помощь утопающим, но не удержался и тоже упал в воду.

Спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда обнаружили сегодня в районе хутора Грозный Майкопского района тело человека, на место выехала следственная группа, отчиталось сегодня МЧС по Адыгее в своем Instagram-аккаунте. 

Хутор Грозный находится более чем в 30 километрах по течению реки Белой от места падения туристов в воду, следует из информации на сервисе "Яндекс. Карты".

На месте поисков побывал сегодня глава Адыгеи Мурат Кумпилов. "Поиски не прекращаются, зона обследования расширяется. В поисках участвуют 60 спасателей, 11 единиц техники, плавательные средства. При необходимости [с сохранением мер безопасности] ниже по течению реки можно привлечь волонтёров", - сообщил глава республики в своем Instagram.

В Адыгею приехали родные пропавших, проинформировал Кумпилов. "Они размещены в гостинице, с ними работают психологи. Поручил оказать им всю необходимую поддержку и помощь", - написал он. "Всех жителей и гостей Адыгеи при отдыхе в горах я прошу соблюдать крайнюю осторожность!" - добавил глава республики.

На 18.00 мск пост набрал 23,6 тысячи просмотров и 41 комментарий.

Скриншот комментария пользователя bogdan.zakopayko в Instagram Мурата Кумпилова от 11.05.2021.Шансы найти пропавших туристов живыми минимальны, подчеркнули комментаторы. "На реке паводок! Не рискуйте напрасно жизнями спасателей‼️ К горькому сожалению, ребят уже давно забрала река", - написал bogdan.zakopayko. Такое же мнение высказала khakurinova_fatimet. "В районе теснины очень быстрая и бурлящая река, очень стремительный поток. Очень жаль парней, но шансы минимальны. Дай Аллах, чтобы их нашли!" - отметила она.

Пользователь nepochatova.olga предложила установить предупреждения в особо опасных местах: "Большая просьба! Срочно в особо опасных участках нашей реки Белой установить такие столбы, через которые протянута очень толстая проволока, на которой висят таблички с предупреждениями об опасности жизни". "На Хаджохской теснине есть такие ограждения и таблички. Но они не остановят жаждущих впечатляющих фото", - ответила nadin.prevysokova. "Люди читают и все равно делают, к сожалению", - констатировала melikovaelena51.

Примечание:

"Спасатели возобновили поиски тела подростка на реке Баксан", "Дошло до суда дело о гибели трех человек в реке Сулак", "Спасатели помогли группе туристов в горах Сочи*".

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