Поисковые работы на реке Белой. Скриншот кадра видео на странице Главного управления МЧС по Адыгее в Instagram. https://www.instagram.com/p/COsy1Y8g9xU/

10 мая 2021, 21:12

Спасатели приостановили поиски туристов в Адыгее

Группа спасателей обследовала почти 72 километра реки и берегов горной реки Белой, в которую упали три человека, но поиск пока не дал результатов.

Как писал "Кавказский узел", вечером 8 мая в поселке Каменномостский Майкопского района три человека сорвались в горную реку Белую. Спасатели начали поиски в каньоне реки, но были вынуждены приостановить их из-за наступившей темноты. 9 мая в поисках туристов участвовали 23 человека, сегодня спасатели увеличили группу поиска туристов до 60 человек.

Несчастным случаем на реке Белой заинтересовались следователи, начав процессуальную проверку. По данным Следственного комитета, одного туриста из Астраханской области стало уносить сильным течением реки, его земляк пытался помочь, но его также понесло течением. Проходивший мимо 36-летний житель Калмыкии бросился на помощь утопающим, но не удержался и тоже упал в воду.

По состоянию на 20.00 мск поисково-спасательные работы приостановлены в связи с наступлением тёмного времени суток, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Адыгее на своей странице в Instagram.

Спасатели обследовали более 71,5 километра прибрежной линии и реки Белой по течению, однако найти никого из пропавших не удалось, отметило ведомство.

Поисковая группа планирует возобновить операцию утром 11 мая, говорится в сообщении.

Примечание:

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