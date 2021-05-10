Спасатели увеличили группу поиска туристов в Адыгее

10 мая 2021, 11:22

Спасательный отряд, продолжающий поиски унесенных рекой трех туристов в Адыгее, увеличен с 23 до 60 человек, пропавшие пока не найдены, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", вечером 8 мая в поселке Каменномостский Майкопского района три человека сорвались в горную реку Белую. В поисках участвуют 23 человека, сообщили 9 мая спасатели.

Несчастным случаем на реке Белой заинтересовались следователи, начав процессуальную проверку. По данным Следственного комитета, одного туриста из Астраханской области стало уносить сильным течением реки, его земляк пытался помочь, но его также понесло течением. Проходивший мимо 36-летний житель Калмыкии бросился на помощь утопающим, но не удержался и тоже упал в воду.

Отряд спасателей, которые ищут пропавших туристов, увеличен до 60 человек, из них 51 сотрудник МЧС, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Адыгее.

По словам сотрудника ведомства, в поисках задействованы 11 единиц техники и две лодки, пишет сегодня "Коммерсант".

Спасатели повторно обследуют русло реки и береговой линии в районе Хаджохской теснины и ниже по течению, говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте МЧС России.