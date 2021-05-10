10 мая 2021, 11:22

Спасатели увеличили группу поиска туристов в Адыгее

Спасательный отряд, продолжающий поиски унесенных рекой трех туристов в Адыгее, увеличен с 23 до 60 человек, пропавшие пока не найдены, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", вечером 8 мая в поселке Каменномостский Майкопского района три человека сорвались в горную реку Белую. В поисках участвуют 23 человека, сообщили 9 мая спасатели.

Несчастным случаем на реке Белой заинтересовались следователи, начав процессуальную проверку. По данным Следственного комитета, одного туриста из Астраханской области стало уносить сильным течением реки, его земляк пытался помочь, но его также понесло течением. Проходивший мимо 36-летний житель Калмыкии бросился на помощь утопающим, но не удержался и тоже упал в воду.

Отряд спасателей, которые ищут пропавших туристов, увеличен до 60 человек, из них 51 сотрудник МЧС, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Адыгее.

По словам сотрудника ведомства, в поисках задействованы 11 единиц техники и две лодки, пишет сегодня "Коммерсант".

Спасатели повторно обследуют русло реки и береговой линии в районе Хаджохской теснины и ниже по течению, говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте МЧС России.

Примечание:

"Двое туристов утонули в Карачаево-Черкесии", "Турист утонул в Карачаево-Черкесии", "СКР: смерть туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии признана несчастным случаем".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 мая 2021, 10:23

10 мая 2021, 09:24

10 мая 2021, 08:25

10 мая 2021, 07:27

10 мая 2021, 06:31

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи