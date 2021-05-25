Спасатели приступили к поискам мужчины на реке в Кабардино-Балкарии

25 мая 2021, 22:40

Мужчина упал в реку Баксан при переправе на лошади, спасатели организовали поиски, сообщило сегодня управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Информация о том, что между селами Заюково и Атажукино Кабардино-Балкарии в реку Баксан упал местный житель поступила сегодня в 18:25 мск.

Предположительно, мужчина переправлялся через реку верхом на лошади, сообщило сегодня управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

На поиски вышли пять спасателей Кабардино-Балкарской поисково-спасательной службы и четыре представителя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. В поисках задействованы две лодки и одна единица техники, сообщило ведомство на своем сайте.

Как следует из видео, опубликованного в Instagram-аккаунте Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, поиски ведутся после наступления темноты при свете фонарей.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая в Зольском районе шесть школьников, учащихся в седьмом классе, купались в реке Малка и одного из них унесло течением. 22 мая ребенок был найден мертвым, его тело передано следователям.