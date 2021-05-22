Тело ребенка найдено в реке в Кабардино-Балкарии

22 мая 2021, 15:15

Пропавший на реке Малка мальчик найден мертвым, его тело передано следователям, сообщило МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 мая в Зольском районе шесть школьников, учащихся в седьмом классе, купались в реке Малка и одного из них унесло течением. Спасатели организовали поиски, а следователи начали проверку обстоятельств инцидента.

В поисковых работах участвовали спасатели, сотрудники районного отдела МВД, родственники мальчика и волонтеры. Сегодня тело утонувшего ребенка 2007 года рождения было найдено в русле реки Малка. Спасатели передали его следственно-оперативной группе правоохранительных органов, сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.