Река в Кабардино-Балкарии. Фото: ГУ МЧС по КБР https://07.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4468492

22 мая 2021, 11:27

Поиски ребенка организованы на реке в Кабардино-Балкарии

Школьника унесло потоком реки в Кабардино-Балкарии, спасатели организовали поиски, а следователи начали проверку обстоятельств инцидента.

По данным следствия, инцидент произошел 21 мая в Зольском районе. Шесть школьников, учащихся в седьмом классе, купались в реке Малка и одного из них начало уносить течением. "Двое других ребят пытались его спасти, но не смогли преодолеть поток. Ребенок ушел под воду", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Сотрудники следственного управления и ГУ МЧС по КБР ведутся поиски, сказано в сообщении, опубликованном 21 мая в 21.00 мск на сайте ведомства.

Водолазы обследовали 800 квадратных метров реки и приостановили поиски на ночь, сегодня в 7.00 мск они были возобновлены. В поисковых работах участвуют семь спасателей, сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал о поисках ребенка в Дагестане. Мальчик 2017 года рождения пропал 8 мая в районе поселка Аэродром. В поисках были задействованы около 2500 человек.

Примечание:

"Волонтеры с юга России присоединились к поискам мальчика в Дагестане", "Двое детей пропали в Карачаево-Черкесии", "Более 400 человек ищут унесенных рекой мальчиков в Чечне".

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